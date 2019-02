Den kurdiske parlamentarikeren Leyla Guven, som ble fengslet av tyrkiske myndigheter for å ha vært kritisk til tyrkiske militære operasjoner i kurdiske deler av Syria , har vært i sultestreik i 101 dager (16.02.19).

Hun streiker mot isolasjonen av kurdernes leder Abdullah Öcalan.

Abdullah Öcalan er blant arkitektene bak fredsprosessen mellom tyrkiske myndigheter og PKK (Det kurdiske arbeiderparti).

Siden 1999 har han vært fengslet på den tyrkiske fangeøya Imrali. I flere av dem har han vært totalt isolert fra omverdenen, i strid med alle internasjonale konvensjoner.

Underskriftskampanje

Under den tredje høringen av Guvens sak i domstolen den 7. november 2018 erklærte hun sin dødsstreik som en sterk fordømmelse av hvordan myndighetene har behandlet Öcalan.

Under høringen sa hun følgende:

«I dag er isolasjonspolitikken av Öcalan ikke bare påtvunget ham alene, det er isolasjonspolitikken av et helt folk i hans person. Isolasjon er en forbrytelse mot menneskeheten.

Jeg er en del av dette folket. Jeg starter derfor et tids ubestemt sultestreik for å protestere isolasjonen av Öcalan (...) Jeg vil fortsette min protest, helt til retten reverserer dens ulovlige avgjørelser, og denne isolasjonspolitikken opphører. Om nødvendig, vil jeg faste til døden».

CPT (Counsil of Europe) har tidligere uttrykket at de er alvorlig bekymret for Öcalans situasjon. Dette fordi hans kontakt med omverdenen er blitt ytterligere forverret de siste årene.

Nå har mer enn 10 millioner signert kampanjen «freedom for Öcalan». Det er en av historiens mest samlede underskriftkampanjer.

Leyla Guven og hundrevis av aktivister, politikere og akademikere har gått til sultestreik for å tvinge Tyrkia til å avslutte isolasjonen av Öcalan.

Stortinget må gjøre noe

Aktivistene vil gi fred en ny sjanse. De vil gi det kurdiske og tyrkiske folket en bedre hverdag.

Sultestreikenes krav er enkle: Isolasjonen må ta slutt. Abdullah Öcalan må få lov til å møte advokater og familie.

Man lurer sikkert på hvorfor noen vil sette livet sitt i fare for slike krav?

Svaret er enkelt og greit: Europas likegyldighet mot det kurdiske problemet generelt og Öcalan-saken i særdeleshet, har gjort at folk ikke føler at de har noe alternativ.

Streiken er et direkte resultat av Europas passivitet.

Som ung jente oppfordrer jeg Stortinget og det norske utenriksdepartementet til å bruke sin politiske innflytelse til å stoppe politikken til den tyrkiske regjeringen.

Dette inkluderer å få slutt på isolasjonen av Abdullah Öcalan.

