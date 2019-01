Samfunnet er fylt med plastiske inngrep og en norm om at alle skal se like ut. Instagram-kontoer tar overhånd, og kroppspresset vokser seg større enn noen gang.

Hver dag dukker det opp nye bilder av flere «perfekte» kropper med silikon i puppene, Restylane i leppene og rumpeforstørrelser. Normaliseringen av det å fikse på kroppen er motbydelig.

Privat

I 2015 viste en undersøkelse av Norstat og NRK at hver tiende kvinne under 30 år ville forandre en eller flere deler av kroppen sin kosmetisk. I 2019 er det nærmest blitt normalt å ta seg en tur på skjønnhetsklinikken og sprøyte inn litt fyll i lepper og ansikt.

Influenserne har et ansvar

Jeg skjønner ikke hvordan et annonsesamarbeid om en rumpeforstørring eller promotering av restylane er verdt en instagram-oppdatering, når niåringer står på andre siden av skjermen, drar inn magen og gleder seg til den dagen de fyller 18, så de kan utføre samme inngrep.

Det er lett å si at det ikke er så alvorlig som folk skal ha det til, eller at det er foreldrenes ansvar. Men det går bare ikke lenger, det er gått for langt.

Dagens influensere har faktisk et ansvar, for ingen barn og ingen ungdommer skal stå foran speilet og se på seg selv og ikke føle seg bra nok!

Det dagens influensere burde begynne å forstå, er at skjønnhet kommer innenfra, ut fra egne verdier, holdninger og individualitet. For hvem blir vi hvis alle skal se like ut?

Nå er det nok

Når man er ung burde man bruke tid på finne ut hvem man er, og lære å være glad i seg selv. Ikke kamuflere seg med kosmetiske inngrep.

Jeg velger å ta et oppgjør og heve stemmen, fordi nå er det nok. Flere og flere får et helt urealistisk syn på menneskekroppen!

Det er som oftest en grunn til at du ser ut som du gjør, og det kler akkurat deg! For vi er faktisk bra nok som vi er, i alle størrelser og fasonger.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.