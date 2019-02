5. februar skriver Nora Berntzen at monarkiet er utdatert. Til dette sier jeg tvert imot, monarkiet har aldri vært viktigere å bevare enn i dag.

I Norge, til forskjell fra andre land, er kongen selve symbolet på demokratiet.

Meningsmålinger forteller oss at kong Harald er den personen flest nordmenn har tillit til. Han er etterfulgt av Marit Bjørgen. Stor tillit til politikere finner man ikke noe sted.

Et uavhengig overhode

Mangel på tillit er et stort problem i republikker: Folket har ikke tillit til sitt overhode. Frankrike har hatt store problemer de siste månedene. President Emmanuel Macron har støtte fra 25 prosent av franskmennene, og landet har opplevd store opptøyer og mye vold.

Privat

Dette tror jeg hadde vært umulig i Norge, hvor vi har et uavhengig og upolitisk overhode som alle sider har tillit til. Kongen fungerer som en mellommann i konfliktfylte tider.

En republikk gir spillerom til ekstremistene

Nora Berntzen skriver at samtidig som monarkiet representerer Norges frigjøring fra våre naboer, må vi aldri slutte å skrive ny historie. Her kunne jeg ikke vært mer enig.

Men samtidig må vi også være forsiktige når vi skriver ny historie, og vi må studere historiebøkene nøye. Avskaffelsen av et lands monarki har ikke alltid gått knirkefritt, noe Tyskland, Frankrike og Russland er eksempler på.

Kongelige skandaler og sløserier?

Marcus André Holst-Pedersen i Unge Venstre påpeker 6. februar at kongefamilien ikke er uten skandaler.

Hvis man spør en tilfeldig nordmann på gaten, tviler jeg sterkt på at han vil kunne huske en eneste kongelig skandale. Politiske skandaler, derimot, er det nok mange nordmenn som kan nevne.

Marcus skriver følgende: «Kongefamilien er dyr i drift, og det er skattebetalerne som må ta regningen.»

Vi monarkister må innrømme at republikanerne har rett i at monarkiet koster mye penger, men det er ikke slik at en republikk nødvendigvis ville ha vært billigere.

De fleste av kongens utgifter er utgifter som også hadde eksistert med en president som overhode. Dette er kostnader vi betaler fordi vi har et overhode som reiser, spiser mat og bor i en bygning som må vedlikeholdes. Kostnadene er alle uunngåelige i både republikker og monarkier.

Av alle disse grunnene sier jeg stolt: Lenge leve kongen!

Dette Si ;D-innlegget startet debatten:

Så svarte Nora Berntzen og Marcus André Holst-Pedersen i hvert sitt innlegg:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.