Arbeiderpartiet har tiltakene helsesøstrene etterlyser! | Hoda Imad

I Aftenposten fredag 18. august kunne man lese om helsesøstrene «helsesista» Tale Maria Krohn Engvik og Kirsten Berge som etterlyste tiltak for å gjøre helsesøster mer tilgjengelig for elevene i skolen.

De tiltakene har vi i Arbeiderpartiet!

– For å sikre at helsesøster er tilgjengelig hver dag på skolen, vil Arbeiderpartiet øremerke midler som sikrer at kommunene bruker pengene på skolehelsetjenesten.

– Vi vil utdanne flere helsesøstre slik at vi har mange nok til å ha helsesøster på hver eneste skole, hver eneste dag.

– På skolen i dag lærer man ikke om psykisk helse, vi vil at det skal være en del av pensum slik at alle forstår hva det er.

– Vi vil gjøre et forsøk med helsestasjon for gutter slik at terskelen for å oppsøke helsesøster blir lavere, også for gutter.

– Elevene trenger mer tilgjengelige helsesøstre. Derfor skal vi etablere e-helsesøster og bruke sosiale medier, slik at helsesøstrene kan møte elevene på elevenes premisser.

– For mange er terskelen for å gå til legen sin med egne psykiske utfordringer for stor, derfor vil vi i at helsesøster skal kunne henvise til barne- og ungdomspsykiatrien. Vi må styrke samarbeidet slik at alle kan få den hjelpen de trenger.

– Mange av dem som slutter på videregående skole sier at psykiske plager er hovedgrunnen. Vi vil at helsesøster skal være med og følge opp elevene i skolen hver eneste dag, slik kan vi sikre at færre dropper ut.

Vi vil ha en skole hvor alle skal med, da trenger vi flere helsesøstre!