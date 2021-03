Politiet vil slå hardere ned på parkpils i påsken. Når pandemien er over, må vi snu.

Adrian Gran von Hall (19) 1. nestleder i Oslo Unge Høyre

Herman Brevik Helling (18) Arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Det handler om friheten til å kunne ta seg en kald pils til grillpølsen uten å måtte kikke seg over skulderen etter blålys og sirener, skriver innsenderne. Foto: Audun Braastad / NTB

Vi må ha tillit til at folk flest klarer å oppføre seg ordentlig i en park.

I Norge er det kriminelt å drikke en pils i parken. Det skal ikke være politikernes jobb å forby mest mulig.

Oslo-politiet har nå gått ut med at de vil håndheve pilsforbudet enda strengere denne påsken. Det er forståelig at politiet ønsker å avverge smittevernbrudd. Men tanken på at dette forbudet ikke tar slutt den dagen koronapandemien gir seg, viser at norske politikere ikke alltid ser grensene for politikk.

Kan stoppe unødvendig fyll og bråk

Staten bør blande seg minst mulig inn i folks liv. Det uavhengig av om man sitter rundt middagsbordet eller nyter sommerværet i en park. For statens oppgave er ikke å være sjef over livet vårt, det klarer vi helt fint på egen hånd. Dette handler om frihet.

Friheten til å kunne ta seg en kald pils til grillpølsen uten å måtte kikke seg over skulderen etter blålys og sirener.

Spørsmålet man må stille seg, er egentlig ikke hvorfor man skal tillate pils i park, men heller hvorfor skal man forby det? Det er ikke alkohol som er problemet, men mennesker som drikker seg overstadig beruset. Det kan løses med andre av dagens lover, som gjør at politiet uansett kan stoppe unødvendig fyll og bråk på offentlige steder.

Adrian Gran von Hall (19) er 1. nestleder i Oslo Unge Høyre.

Herman Brevik Helling (18) er arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre.

Friheten til å kose seg

Vi må ha tillit til at folk flest klarer å oppføre seg ordentlig i en park, akkurat slik de fleste gjør på Aker Brygges mange uteserveringer.

Å si ja til pils i park handler ikke om å ta fylla ut på gresset, men at man skal ha friheten til å kunne kose seg i parken, også med en øl i hånden.

For Unge Høyre vil alltid kjempe for at vi skal kunne være sjef over eget liv.

