Min garderobedør er åpen for alle som identifiserer seg som kvinne

Lea Garmann Østgård (18)

31 minutter siden

Vi må huske på hvor vanskelig prosessen med å skifte fysisk kjønn kan være både fysisk og psykisk, skriver Lea Garmann Østgård (18). Foto: Ellen Eriksen

Slutt å spille feminist om det bare gjelder ditt trange syn på hvem som kan kalle seg kvinne.

Frode Saugestad skriver i en kronikk i Aftenposten 3. desember 2020 om hvordan «menn i kvinneidrett er juks». Han har rett i denne påstanden, men det han omtaler som menn, er i dette tilfellet ganske langt fra min oppfatning av en mann.

Ideen om å være født i feil kropp innebærer at ingen skal bli plassert i et kjønn de ikke identifiserer seg med. Men Saugestad sier at om man er født i feil kropp, skal man også bli forvist til å holde seg i feil garderobe.

Å trekke inn hvordan transkvinner ikke skal få lov å delta i kvinnesport helt fra barneskolen av «på grunn av sikkerhet», er å gå noen lange skritt i feil retning.

Min dør er åpen

Tenker Saugestad virkelig at kvinneidretten kommer til å flomme over av menn som har begynt å kjede seg og endelig nå får muligheten til å vinne noen «enkle medaljer»?

Er han virkelig overbevist om at folk kommer til å gå gjennom den lange og tunge prosessen med å få sitt biologiske kjønn skiftet både juridisk og fysisk, bare for endelig å kunne få sett noen pupper i jentegarderoben?

Lea Garmann Østgård (18). Foto: Privat

Det er interessant hvordan Saugestad som mann er så opptatt av hvem som kan eller ikke kan være i jentegarderoben. For la meg bare si dette: Min (garderobe)dør står åpen for alle som identifiserer seg som kvinne.

Velg dine kamper

Å kreve at transkvinner ikke får stille i kvinneidrett er én ting. En annen ting er å kreve at transkvinner generelt ikke skal stille på lik linje som biologiske kvinner.

Hvordan kan Saugestad påstå at dette kun er en «sosial konstruksjon og en ideologi hvis mål er å hjelpe biologiske menn å få innpass på kvinners domener»?

Som om kvinner trenger å frykte at all deres heder, ære og økonomiske muligheter skal bli røvet fra dem fordi «biologiske menn» ønsker å ta deres plass?

Som en selverklært feminist tror jeg første prioritet burde være å velge hvilke kamper som virkelig står på toppen av listen.

Jeg synes det er interessant at en mann kan skrive en tekst som fremstår feministisk, men som på samme tid rakker ned på kvinner kun fordi de ikke ble født i den kroppen de identifiserer seg med.

For i tillegg til å kjempe for at transkvinner ikke skal få lov til å være i kvinnegarderober eller holde på med kvinnesport, velger han å omtale transkvinner som «kvinner» eller rett og slett bare menn.

Menn har definert

Vi må huske på hvor vanskelig prosessen med å skifte fysisk kjønn kan være både fysisk og psykisk. Vi må i hvert fall forsøke å vise en smule respekt for deres identitet.

Om alle barn og ungdommer med en annen kjønnsidentitet enn den de er født med, skal ekskluderes fra fritidsaktiviteter og breddeidrett, mener jeg at vi er på feil sted i utviklingen av et inkluderende og likeverdig samfunn.

Slutt å spille feminist hvis det bare gjelder ditt trange syn på hvem som passer inn i kategorien kvinne. Menn har altfor lenge definert hva en kvinne skal være.

