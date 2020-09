Ventetid kan bety forskjellen på liv og død

Ayna Mousavi (18) Medisinstudent og ansatt i helsetjenesten.

10 minutter siden

Ordningen fritt behandlingsvalg forkorter ventetiden i en tid der man er mest sårbar, skriver Ayna Mousavi (18) i Unge Høyre. Lise Åserud / NTB

Det er skremmende at Arbeiderpartiet går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg.

Som ansatt i helsetjenesten er jeg hele tiden i møte med pasienter som benytter seg av ordningen fritt behandlingsvalg. Å avvikle den vil ha drastiske konsekvenser. For oss alle.

Ordningen fritt behandlingsvalg, eller FBV, forkorter ventetiden i en tid der man er mest sårbar. Det er flere steder hvor man kan få hjelp.

Forskjellen på liv og død

Istedenfor å ha én lang sykehuskø, har vi mange små. Da blir ventetiden kortere for alle, også for dem som velger å stå i den offentlige sykehuskøen.

Jo kortere ventetid, jo mindre tid må pasienter vente før de får den behandlingen de trenger. For noen kan dette til og med bety forskjellen på liv og død. Det er altfor mange sykdommer hvor tid er begrenset.

Ayna Mousavi (18). Hun er medisinstudent, ansatt i helsetjenesten og medlem av Unge Høyre. Privat

Fritt behandlingsvalg gjør også at du kan vente hos behandlingsstedet nærmest deg. Så du slipper å kjøre tre timer til en enkel undersøkelse.

Eller så kan du velge å vente hos de med kortest ventetid. Fint for deg som helst bare vil ha det overstått.

Du kan til og med velge å bli behandlet hos et offentlig sykehus, hvis du er like glad i dem som Jonas Gahr Støre (Ap). Saken er at du bestemmer selv!

Alle skal med

Denne ordningen gjelder alle, uavhengig av hvor mye penger du har. Alle kan få velge å bli for eksempel behandlet på privatklinikk. Der er det også det offentlige som tar regningen for deg, slik det ville vært dersom du hadde dratt til offentlig sykehus.

Vel å merke er det staten som bestemmer hvor mye klinikkene skal ta, slik at regningen blir ganske heldig. Og å gi alle lik mulighet til å bli møtt av helsetjenesten, uansett hvem du er, er et sted i riktig retning.

Fritt behandlingsvalg forkorter ventetiden. Den gir enkeltindividet mer frihet i eget liv. Den minsker gapet mellom rik og fattig og gir plass til flere pasienter i helsevesenet.

Fritt behandlingsvalg er en ordning vi ikke kan avvikle. Alle skal med, også FBV!

