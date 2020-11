Nei, vi er ikke puddinger. Vi er ensomme studenter.

Sara Hønsi (19) Hordaland Unge Høyre

Sara Hønsi (19) i Hordaland Unge Høyre ble frustrert og lei seg da hun leste kommentarfeltet på Facebook. Her er noen av kommentarene hun reagerte på. Foto: Skjermdump: Facebook

Når jeg blar nedover kommentarfeltet, blir jeg så frustrert.

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) har innvilget 10 millioner kroner som skal brukes på ensomme studenter. Jeg synes det er på tide. Kommentarfeltene på Facebook hadde andre ting de ville si.

«Dytt enda flere puter under arma på de som vokser opp, så får vi enda flere som ikke tåler motgang»

«Hva er det for en «puddinggenerasjon» politikerne legger opp til?»

«Dette er generasjonen som har lært seg å klage og syte»

En del av «koronakullet»

Jeg blir så frustrert og lei meg når jeg blar nedover kommentarfeltet. Jeg klarer ikke å slutte med lesingen. Det er jo meg det handler om. Jeg er en del av det såkalte «koronakullet», og denne høsten flyttet jeg til en ny by for å bli student.

Her kan du lese noen av kommentarene:

Så her sitter jeg, under en pandemi. Fakultetet mitt er stengt ned på ubestemt tid. Jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært der. Mitt studieår har vært preget av en amputert og avbrutt fadderuke. En stor mangel på et sosialt miljø og ensomhet.

Men jeg syter ikke, jeg fester ikke, og jeg klager ikke.

Ensom student

Jeg er student, og jeg er ensom. Det betyr ikke at jeg har puter under armene. Det betyr ikke at jeg en del av noe «puddinggenerasjon». Og det betyr i hvert fall ikke at jeg ikke tåler motgang. Jeg har ikke noe vennegjeng i min nye by, jeg har ikke vært på en eneste fest siden februar, og jeg har definitivt ikke et ønske om å spre smitte.

Sara Hønsi (19), Hordaland Unge Høyre. Foto: Privat

Studentene er ensomme fordi de bryr seg om resten av befolkningen. Vi holder oss hjemme, og det for alles beste.

Fest og moro er ikke det som betyr noe for oss studenter, for oss unge. Det som er viktig, er at vi tar vare på fellesskapet, selv om det betyr at vi blir ensomme.

Så til tross for alle de som mener det er bortkastede skattepenger å gi støtte til ensomme studenter, vil jeg bare si takk for at noen endelig ser oss.

