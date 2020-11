Grunnloven er ikke til pynt

Åsne Refsum (18) Leder, Viken Natur og Ungdom.

En markering til støtte for Klimasøksmålet mot staten på Eidsvolls plass i Oslo november 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvordan kan staten få gamble videre med norsk økonomi, vår sårbare natur og hele verdens fremtid?

De siste dagene har jeg byttet på å se på det amerikanske valget på TV og livestreamen fra klimasøksmålet i Høyesterett. Akkurat som med presidentvalget i USA vil utfallet i klimasøksmålet prege fremtiden vår i stor grad.

Norge er på mange måter en stjerneelev i den globale demokratiskolen. Vi engasjerer oss internasjonalt, og vi deler ut fredsprisen. I timene om klima og miljø kunne vi smisket oss til en pen sekser ved å snakke om hvordan Norge satser på fornybar energi og har egen miljøparagraf i Grunnloven.

Samtidig driver vi et usmakelig dealingprosjekt i hjørnet av skolegården. Vi pumper opp forurensende olje og selger til klassekameratene våre, til tross for at de fremste ekspertene sier at vi har funnet mer olje enn vi kan brenne, hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet.

Grunnlovsstridig

Det er på tide å sette den dobbeltmoralske eleven på plass. Derfor saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten i 2017. Vi mener at staten bryter Grunnlovens paragraf 112 når de deler ut oljelisenser i det sårbare Barentshavet.

Åsne Refsum (18) er leder i Viken Natur og Ungdom. Foto: Privat

Det truer verdifull natur og dyrearter vi er helt avhengige av. Forskning viser at nedtrapping av oljevirksomhet er det mest betydningsfulle Norge kan gjøre for klimakrisen. Da saken var i lagmannsretten, var statsadvokaten enig i dette.

Han mente derimot at Norge ikke har ansvar for oljen vi selger til utlandet, fordi den ikke brennes her. Jeg vil påstå at dette er feigt.

Olje blir aldri rent

Vi må også slutte å gjemme oss bak eventyrfortellingen om at norsk olje er «verdens reneste». Olje blir aldri rent. Når norsk olje brennes, er den like skitten og forurensende som den amerikanske eller den saudi-arabiske.

Nå er det ikke sikkert at oljeindustrien vil være så lønnsom i fremtiden. Siden søksmålet var i lagmannsretten, har det blant annet kommet frem at Barentshav-prosjektet har høy risiko for å gå i minus.

Hvordan kan staten få gamble videre med norsk økonomi, vår sårbare natur og hele verdens fremtid? Nå skal det hele avgjøres i Høyesterett.

Fakta Klimasøksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten på bakgrunn av Grunnlovens paragraf 112. I den står det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.» Miljøorganisasjonene mener staten brøt miljøparagrafen i Grunnloven da de tildelte oljelisenser i Barentshavet i 2016. Tingretten og lagmannsretten frikjente staten. Saken er oppe i Høyestrett fra 4. til 12. november. De bestemmer hvordan loven skal tolkes. Vis mer

