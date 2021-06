Kom dere ut av Pride-paraden

Birk Nikolai Gaare (17) Fylkesstyrerepresentant, Oslo Rød Ungdom

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Oslo-byråd Raymond Johansen under Pride-paraden i 2019. Debattanten mener partiets deltagelse er hyklersk, blant annet fordi de nylig stemte ned et forslag om å innføre et tredje juridisk kjønn. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Når de er i paraden, danser og synger de. Men sekundet de forlater den, nekter de å gi oss de rettighetene vi fortsatt ikke har.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se for deg at du møter opp på Youngstorget 1. mai, klar for å sette dine rettigheter som arbeider på dagsordenen. Dette er den ene dagen i året som kun tilhører dere, som ingen skal kunne ødelegge, men plutselig ser du en gigantisk delegasjon fra NHO, Nordea og Høyre samlet for å vise sin støtte til et problem nettopp de har skapt.

I tillegg presterer infiltratørene å bruke dagen til å markedsføre seg selv og sine produkter og dermed frata markeringen sin politiske tyngde. Sånn føles det å møte opp på Pride i Oslo.

Når Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet og en haug med bedrifter deltar, føles det nesten som at paraden ikke betyr noen verdens ting lenger.

Dobbeltmoralsk

Når de er i paraden, danser og synger de og er med på festen med alle oss andre. Men sekundet de forlater den, nekter de å gi oss de rettighetene vi fortsatt mangler her i Norge – spesielt transpersoners rettigheter.

Nylig vedtok landsmøtet til KrF at barn som er trans, skal nektes hormonbehanding. Men de er ikke alene om denne dobbeltmoralen.

Senest i vår nektet alle de nevnte partiene å beklage måten den norske staten tvangssterilisere transpersoner helt frem til 2016. På samme dag stemte de også ned nye lover om tredje juridisk kjønn.

Til og med Arbeiderpartiet stemte ned begge forslagene. Partiet som er så glad i å hevde at alle skal med, stilte ikke opp da vi trengte dem.

Det er trist at vi lar dem holde på slik, at ingen holder dem ansvarlige for det hykleriet de driver med.

Ikke bare en festdag

Vi kan ikke tillate at motstanden og kampdagene for å bli sett på som helt ordinære medmennesker bli kuppet av nettopp dem som opprettholder undertrykkelsen.

Vi kan ikke tillate at de utvanner hva det er vi faktisk kjemper for, for inntil alle skeive har fått rettighetene sine, kan ikke Pride-paraden bare være en festdag.

Nå som Pride er rett rundt hjørnet, har jeg en oppfordring til alle dem som møter opp i paraden, men ikke er villige til faktisk å stå opp mot all den uretten som fortsatt rammer oss: Fiks meningene dine, eller hold deg så langt unna toget vårt som du kan.

