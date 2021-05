Vi har en plikt til å hjelpe som medmennesker

Arina Aamir (15) Nestleder i Aker Unge Høyre

Jenny Helene Syse (19) AU-medlem i Oslo Unge Høyre.

15 minutter siden

Vi må også huske at det er svært mange unge mennesker på begge sider, skriver politikerne i Unge Høyre. Foto: Mahmud Hams / AP / NTB

Dette handler ikke om å være pro-Israel eller pro-Palestina. Det handler om å være for retten til å leve et liv uten væpnet konflikt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Vi har alle hørt om konflikten som har eskalert mellom Israel og Palestina. En politisk og tilsynelatende evigvarende konflikt som dessverre går utover uskyldige barn og unge.

Ungdom er blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger og konflikter. Både som sivile og som stridende. Mer enn 600 millioner unge lever i sårbare områder som er preget av konflikt.

Uskyldige liv

Og da gjør det enda vondere å vite at i løpet av kort tid har flere barns liv gått tapt i Gaza. I denne konflikten har vi sett at det er Palestinas unge som lider aller mest. Det gjør vondt å tenke, svært vondt. Selv om vi sitter hundrevis av mil unna, gjør det vondt.

Dette er uskyldige barn som hadde mål og drømmer. Akkurat som du og jeg. Kanskje én av dem drømte om å bli lege for å redde liv. Eller kanskje en annen drømte om å bli advokat for å redde noen fra en urettferdig dom.

Disse drømmene forblir bare drømmer. For i dag ligger disse uskyldige livene begravd under jorden.

Hjerteskjærende

Vi er heldige som hver natt kan legge oss med en trygghet om at vi kan stå opp dagen etter. Vi er heldige som har tryggheten til å leve frie liv. Tryggheten til å gå på skole og jobb.

Jenny Helene Syse (19) og Arina Aamir (15) i Unge Høyre. Foto: Privat / Morten Uglum

Det er hjerteskjærende å vite om barn i Israel og Palestina som er fratatt denne tryggheten. De lever et liv med frykt. Det er ingen garanti for at de vil overleve, fordi denne konflikten rammer så skjevt.

Vi må også huske at det er svært mange unge mennesker på begge sider. Unge mennesker som vil ha samarbeid og fred. De har ikke skyld i denne konflikten. Vi må lytte til og oppmuntre disse stemmene.

I en konflikt der så mange av dem som blir berørt, er unge, er det både viktig og nødvendig at vi lytter til dem. For det hjelper ikke at de roper, hvis ingen lytter.

En plikt til å hjelpe

Vi har ikke makt til å stoppe den evigvarende konflikten mellom Palestina og Israel. Men vi bør sammen med andre land og ansvarlige ledere ha makt nok til å kreve at uskyldige barn skal skjermes.

Denne konflikten handler om uskyldige ofre, store lidelser og ødeleggelser. Denne konflikten handler om de uskyldige barna som blir skadet og drept.

Den handler om de uskyldige unge som utsettes for varige psykiske skader. Den handler om dem som mister livet. Det er disse som fortjener våre tanker og solidaritet. Vi har en plikt til å hjelpe disse som medmennesker.

Så la oss ikke tie, men heller stå opp for dem som trenger oss. La oss presse verdenslederne til å stå opp for alle barn og unge som frykter for sine liv. La oss kreve handling for forandring!

Dette handler ikke om å være pro-Israel eller pro-Palestina. Det handler om å

være for retten til å leve et liv uten væpnet konflikt. Nå er det på tide å vise at vi bryr oss.