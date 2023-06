Unnskyld, mamma

Unnskyld for alle gangene jeg ropte stygge ord til deg på et språk du ikke forstår, skriver Zaineb Abdulsatar (19) til sin mor Khaila Masoud Al-Zitawi. Pappa Fakher Haidar til høyre.

En dag måtte du ofre alt du eide. Hver dag takker jeg deg for det.

11.06.2023 20:30

Kjære mamma.

Jeg ser at du er sliten etter å ha krysset hav og fjell i kampen for trygghet, fred og en fremtid. Med tvillinger i magen og to redde barn, ett i hvert hånd, bega du deg ut på en reise som kom til å koste deg mye.

Ikke visste du hvor vi skulle, eller hvor lenge reisen skulle vare.

Jeg ser du er sliten av rop fra verden rundt deg som ikke kan forstå hvor tungt, skummelt og vanskelig det har vært å gi oss alt vi kan få, ved å gå fra alt dere hadde.

Gjennom daler og fjell

For du kom fra fine levekår og en privilegert barndom.

Du kom ikke fra faenskap og fattigdom slik mange tror. Men på grunn av store, viktige menn som tok gale valg, måtte du leve med konsekvensene. En dag måtte du ofre alt du eide. Hver dag takker jeg deg for det.

Folk satte spørsmålstegn ved din kultur og levemåte. De visste lite om hvor rik og mangfoldig den var, skriver Zaineb Abdulsatar om moren (bildet).

I en tid uten Google Translate navigerte du deg gjennom daler og fjell i det langstrakte landet uten å kunne språket. Du møtte oppoverbakker brattere enn fjell, men du ga aldri opp. Du lærte på den harde måten hvordan vi er ansvarlige for vårt eget liv.

Folk lo av din gebrokne norsk. Men de hørte aldri hvor flytende og vakkert du sang på arabisk.

Folk satte spørsmålstegn ved din kultur og levemåte. De visste lite om hvor rik og mangfoldig den var.

Bak lukkede gardiner danset du som om ingen så på. Ting var fremmed for deg, men du var også fremmed for dem.

Men for hver dag som gikk, lærte du dem rundt deg om deg og din kultur. Du viste hvordan vi hjelper andre og passer på dem i en helt annen grad enn det mange nordmenn gjør.

Verden hadde ikke vært snill med deg

Som barn kunne jeg se at verden ikke hadde vært snill med deg. Jeg kunne se det på måten du gikk på, på hvordan du smilte, og på hele deg at du var sliten. Jeg kunne se at reisen hadde vært tung, og at du så sterkt savnet det som en gang var hjem.

Men til og med de dagene du selv slet med å stå oppreist, jobbet du for å gjøre verden til et bedre sted for dem som måtte ta den samme reisen som deg. Du visste hvordan det var å stå uten noe, og du ønsket ikke at andre skulle kjenne den smerten.

Hva sier en 13-åring til sin egen mor som sørger over alt hun har mistet?

Du lærte meg at det ikke handler om hvorvidt folk vet hvem du er eller ikke, så lenge du selv vet hvem du er. Glem aldri din verdi som menneske, uansett hvor du er fra.

Kontaktpersoner i Nav ba deg ta av deg hijaben, så du lettere kunne få deg en jobb. Det fikk du høre fra andre rundt deg også. Du fikk ikke fast jobb fordi du valgte å dekke til håret ditt med noe annet enn et slør. Jeg ville så gjerne tro at Norge var et land uten rasisme. Men jeg ser gjennom deg at det ikke stemmer.

Aldri fått muligheten til å føle deg hjemme

Du har måttet motbevise alle fordommer. Og du har måttet jobbe ekstra hardt for å komme på nivå med de norske, kun på grunn av den hudfargen du har. Du hadde aldri muligheten til bare å være til stede. Til å puste og til å føle deg hjemme.

Og der du en gang følte deg hjemme, var nå preget av vondhet. Det er en smerte man ikke kan beskrive. Jeg glemmer aldri da jeg kom hjem fra skolen og du gråt.

En ny dag med bombing i vårt eget hjemland. Du lever i en evig kamp i landet du har kommet til, samtidig som du frykter for det landet som en gang var ditt hjem. Hva sier en 13-åring til sin egen mor som sørger over alt hun har mistet?

Kjære mamma. Unnskyld. Unnskyld for alle gangene jeg ropte stygge ord til deg på et språk jeg visste du ikke forstår. Unnskyld for alle gangene jeg var sint på deg fordi du ikke kunne relatere deg til min ungdomstid.

Hadde jeg forstått kampen du har måttet kjempe, og valgene du har måttet ta for at jeg skal ha den friheten jeg lever med hver dag, hadde jeg aldri hevet stemmen mot deg.

Men jeg skriver dette til deg som ikke kan forstå at naboen din fra et annet land er et vanlig menneske. I en ideell verden hadde hen bodd i sitt eget land. Men verden er ikke sånn.

Og verden har vært ekstra hard mot enkelte. For du må ikke glemme at det å flykte ikke er et valg. Jeg lover deg: Hadde mennesker kunnet velge om de ville flykte eller ikke, hadde de aldri gjort det.

Smil litt ekstra

Så når mennesker kommer til Norge, vær raus og vis godhet. De bærer en smerte jeg ikke kan beskrive med ord. Smil litt ekstra til nabokvinnen som kommer fra en annen kultur enn deg. Du aner ikke hva hun har gått gjennom.

Neste gang du hører noen snakke litt gebrokkent norsk, ikke glem at de snakker et annet vakkert og rikt språk. Neste gang noen ikke helt skjønner seg på normene i samfunnet, vit at de ikke vokste opp slik som deg.

Det gir dem ingen annen verdi som menneske. Vi er annerledes, men det betyr ikke at den ene levemåten er riktig og den andre er feil. Vi må slutte å tro at sånn som vi gjør i Norge, er den eneste riktige måten å gjøre det på.

Ikke vær så hard mot mannen i gaten som ikke ser ut som deg. Han prøver sitt beste for å passe inn i et fremmed land.

Og til deg som har en fremmedfrykt: Ta deg en kaffe med noen med en annen etnisitet. På samme måte som du tror at de har mye å lære av deg, så har du mye å lære av dem.

Zaineb Abdulsatar 19 år gammel student i Barcelona, Spania, men kommer fra Trondheim. Har en mor fra Palestina og en far fra Irak. Hun er tidligere medlem i ungdommens bystyre Trondheim og ungdommens fylkesutvalg Trøndelag.

Helene Sofie Smith

Osman Farah

William Matteus Fonn

Johannes Vang Vis mer

