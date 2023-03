Flere tilbud om folkehøgskoleplass

14.03.2023 21:00

Ungdommer med funksjonsbegrensninger skal selvsagt ha samme muligheter som alle andre.

Vi viser til innlegget fra Marte Prestrud i Aftenposten Si ;D 11. mars. Vi er lei oss for at Presterud har opplevd å få avslag på søknad om å gå et år på folkehøgskole fordi skolen ikke er godt nok tilrettelagt for rullestol.

Ungdommer med funksjonsbegrensninger skal selvsagt ha samme mulighet til å velge et år på folkehøgskole som alle andre. Både skolene og politikerne har et ansvar for å legge til rette for at dette er mulig selv i et gammelt skoleslag hvor byggene ofte ikke er av nyere dato.

Uansett er det et mål at alle folkehøgskoler skal være tilrettelagt for alle. Vi er veldig glade for at Presterud har fått tilbud om skoleplass fra flere folkehøgskoler fra høsten av, og vi ønsker henne, og alle andre som velger folkehøgskole, lykke til med det vi håper blir «det beste året i livet!»

