Jeg vil bli kjent med folk når de lever, ikke i begravelsen deres

25.03.2023 19:30

Illustrasjonsfoto: Vi må fortelle hverandre ting mens vi lever, mener debattanten.

Når man får vite noe i en begravelse, er det liksom ikke noen vits i å vite det, for du kan ikke snakke med personen om det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Hver gang jeg har vært i en begravelse til noen utenfor min aller nærmeste omgangskrets, har jeg fått vite mer om personen enn noen gang tidligere. Det er jeg lei av.

Det er synd at man ikke får vite det av personene selv før de dør.

Når man får vite noe i en begravelse, er det liksom ikke noen vits i å vite det, for du kan ikke snakke med personen om det. Derfor burde man heller nyte å kunne være med folk mens de lever, møte nye mennesker og bruke tid på å bli bedre kjent.

Skjer så mye i løpet av et liv

Nylig var jeg i en begravelse til en slektning. I talene som ble holdt, hørte jeg mange ting om personen som jeg synes var veldig interessante og fine: alle talentene hun hadde, og ting hun hadde gjort. Jeg ble veldig lei meg for at jeg ikke kunne snakke med henne om det, og at hun ikke kunne fortelle mer om det selv.

Jeg synes at det er så synd at man ikke blir bedre kjent med folk før de dør. Det er så mye en person gjør i løpet av et liv. Hvis man delte det med hverandre før det var for sent, tror jeg mange ville blitt mindre lei seg. At man hadde sørget på en annen måte.

Derfor må vi fortelle hverandre ting. Ikke vente til begravelsen.

Spør folk om de har det bra

Bare det å ta en telefon kan sørge for at du blir bedre kjent med noen. Jeg vet at det ikke kan være så enkelt å bli kjent med nye mennesker hele tiden, og at mange ikke har så mye tid til andre ting en jobb, skole og aktiviteter. Men å ta en telefon til en venn eller slektning skader jo ikke. Spørre folk om de har det bra.

Man burde nyte å kunne være med folk nå, møte nye mennesker og bruke tid på å bli bedre kjent.

Neste gang du har tenkt å sette deg ned med telefonen og spille eller noe lignende, kanskje du heller skal prøve å gjøre noe sammen med andre? Jeg tror at alle kan være enig i at vi burde bruke mindre skjermtid. Så hva om man kombinerer det med at man skal være mer sammen med andre mennesker før det er for sent?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!