Vi ligner mer på «Exit»-karakterene enn vi selv tror og ønsker

Mangemillionærene i «Exit» klarer ikke å slå seg til ro. Selv om de har så mye, ønsker de fortsatt mer. Hvis ikke de er fornøyde med så mye penger, hvordan skal vi, som vanlige folk, noensinne kunne bli fornøyd? spør William Matteus Fonn. Bildet er fra NRK-serien «Exit».

Det er på tide å ta i bruk fremmedordet fornøyd.

01.05.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Dop, sex, vold og økonomisk kriminalitet – serien «Exit» er inspirert av ekte hendelser og personer i den kyniske delen av Oslos finansmiljø. For å få makt og penger opererer de fire hovedpersonene på grensen av loven.

Deres forhold til både penger og mennesker viser oss hvor hensynsløst det er mulig å oppføre seg. De lever et liv fylt av utskeielser i en verden med makt og korrupsjon.

Jeg får avsmak av hovedpersonene i «Exit». Og valgene de tar, gir mange seere et behov for å distansere seg fra dem. Likevel har vi mer til felles med karakterene i seersuksessen enn vi tror og ønsker.

Fakta William Matteus Fonn William Matteus Fonn (18) er født og oppvokst i Molde, men har bodd halve livet i Namsos. Han går nå på Kvitsund Gymnas i Vest-Telemark og er blant annet opptatt av klima og miljø, digital frakobling, ytringsfrihet. Han er én av seks spaltister som rullerer på å skrive i Si ;D hver uke. De andre er: Stine Bentzen

Helene Sofie Smith

Osman Farah

Zaineb Abdulsatar

Johannes Vang Vis mer

Penger gir status

Selv om vi ikke lever på samme måte eller ønsker det samme livet, blir mange av oss likevel påvirket av et samfunn som setter likhetstegn mellom suksess og materiell velstand. Vi lever i en kultur der de som tjener mest penger, får høyest status.

Mangemillionærene i «Exit» klarer ikke å slå seg til ro. Selv om de har så mye, ønsker de fortsatt mer. Hvis ikke de er fornøyde med så mye penger, hvordan skal vi, som vanlige folk, noensinne kunne bli fornøyd? Jeg mener vi må redefinere hva suksess betyr.

Karakterene i «Exit» viser oss at når man tjener store penger raskt, kan man like raskt miste sin moralske dømmekraft. Et liv som er fylt til randen med velstand, kan likevel føles tomt og meningsløst. Denne lærdommen er like relevant for oss som lever langt utenfor «Exit»-boblen.

Suksess for meg er ikke penger eller karriere, men å få tid til det som betyr noe for meg. Høy lønn eller en imponerende tittel gir ikke så mye glede som man tror. Det er lett å si, men vanskelig å forstå.

Vi lurer oss selv

Jon Øigarden spiller «Jeppe» i «Exit» og forteller i en episode av podkasten Bertrands univers om suksess. For ham er ikke suksess å sikte mot neste jobb og større scene, men å få være med på prosjekter som gir ham glede. Han siterer skuespilleren Jim Carrey: «Jeg synes alle burde bli rike, berømte og gjøre alt de noen gang har drømt om, slik at de kan se at det ikke er svaret.»

I vår kultur er det en dødssynd å sitte på uforløst potensial. Vi må få så gode karakter vi kan klare, for å komme inn på det studiet vi kan klare. Samfunnet forteller oss at det er utakknemlig ikke å sikte høyt og drømme stort.

Det er ikke dumt å drømme stort, men det er så lett å strebe etter å oppnå drømmene til foreldrene og vennene våre eller alle dem vi følger på Instagram. I en tid der vi vasser i muligheter, må vi beseire vårt eget overmot og ta i bruk fremmedordet «fornøyd».

Med lommene fulle av penger omgir «Exit»-karakterene seg med utallige vanskelige relasjoner. Mens de har mer penger enn de fleste av oss drømmer om, er hverdagene deres preget av kaos og meningsløshet. Henrik gir i episode fire en god beskrivelse av deres tilværelse: La oss skåle «for å leve mest mulig innenfor rammene av den totale meningsløsheten som omgir oss.»

Serien viser at penger ikke er det som vil gjøre livene våre meningsfullt. Mens de forfølger hverandres standarder av suksess og lever sine destruktive liv, tappes de for livsgnist og medmenneskelighet – det som er suksess for meg.

