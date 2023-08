«Kultur» er blitt en billig unnskyldning for dårlig oppførsel

Dersom målet er å holde ens egen kultur i live og videreføre den til de neste generasjonene, må kulturen være dynamisk, skriver Melissa Chapsang. Vis mer

Jeg har lagt merke til et lite omtalt fenomen.

Publisert: 15.08.2023

Vi «utlendinger» har en tendens til å unnskylde våre foreldres eller andre voksnes handlinger og meninger med at det kun «er slik kulturen deres er». Det ser jeg ofte blant meg selv og folk rundt meg fra land i for eksempel Midtøsten og Nord- og Øst-Afrika.

Personlig har jeg en nokså liberal persisk familie. Likevel har jeg flere ganger lagt merke til dette velkjente, men lite omtalte fenomenet.

Men det overrasker meg at også en del etniske nordmenn har en tendens til å tro at kulturen vår er resistent mot endring.

Drives av mennesker

For på den ene siden av integrerings- og innvandringsdebatten har du dem som mener innvandringen bør bli satt helt på pause. På den andre siden har du dem som mener at vi må tolerere og respektere selv de mest diskriminerende kulturelle normene fordi «sånn er kulturen».

Men kulturer drives først og fremst av mennesker – og holder seg i live ved at yngre generasjoner viderefører en mer tilpasningsdyktig versjon enn den våre foreldre viste oss. Spesielt er dette viktig når de mer konservative kulturene blir eksponert for det moderne Norge. Da hjelper det ikke å skulle holde fast ved normer og holdninger som passer bedre i sine foreldres eller besteforeldres hjemland.

For sist jeg sjekket, var de ulike kulturene rike på historie, unike kunstuttrykk og deilig mat. De skulle aldri være noens skalkeskjul for dårlig oppførsel. Ingen kulturer skal det.

På bekostning av utviklingen

Men bak den deilige maten og livlige musikken finner du likevel dem som kneler for utgåtte kjønnsnormer og tradisjoner. Så finner du kanskje ut at deres barn, til tross for en oppvekst i det norske samfunnet, gjør alt i sin makt for å forsvare eldre familiemedlemmers holdninger. Eller kanskje lukker de øynene og tier om ukulturen. Kanskje er likestilling viktig for disse barna - helt til mennene drikker te i stuen, imens de selv og resten av kvinnene i familien må rydde opp etter middagen.

Da hjelper det heller ikke at selv mennesker utenfor disse kulturene stiller seg bak unnskyldningen om at «sånn er kulturen».

En slik holdning går på bekostning av kulturens utvikling og dens evne til å blomstre sammen med resten av det norske samfunnet. Resultatet blir enda en generasjon som må stå i spagat mellom to kulturer, kun fordi menneskene før dem fryktet endring, og fordi folk rundt dem så på kultur som en gyldig unnskyldning.

Begge deler fører til at en ellers vakker kultur råtner vekk i et hav av ignoranse. Istedenfor å fremheve selve kjernen i kulturene våre er vi med på å danne et bilde av en kultur bestående av trangsynte mennesker.

Spytter på egen kultur

Når alt dette er sagt: Vi skal selvsagt respektere andre kulturelle normer og levemåter. Selvfølgelig er det ikke slik at alle minoritetsfamilier skal måtte leve som en gjennomsnittlig etnisk nordmann. Vi sier jo stadig at frihet er en viktig norsk verdi.

Men friheten blir brutt idet en jente ikke får dra ut med venner fordi det kan være gutter der, imens broren hennes får være ute til sent på natten uten noen bekymringer. Friheten blir brutt idet man ikke får lov til å ytre egne meninger foran sine familiemedlemmer, og alle gangene de dikterer hva man skal ha på seg, og hva man skal tro på.

Spesielt blir friheten brutt hver gang vi unge er med på å lukke øynene for denne ukulturen.

Tvert imot så spytter man på egen kultur idet man nekter å la den utvikle seg sammen med resten av det norske samfunnet

For slikt har ingenting med min eller din kultur å gjøre. Det handler hverken om å respektere den persiske, pakistanske, afghanske, marokkanske eller tyrkiske kulturen.

Tvert imot så spytter man på egen kultur idet man nekter å la den utvikle seg sammen med resten av det norske samfunnet. Man bruker en dyrebar del av egen identitet som unnskyldning for dårlig oppførsel og utgåtte normer, i frykt for å måtte endre på kulturen og dermed endre på seg selv.

Ikke statisk

Men man må huske på at kultur ikke er statisk. Alt er stadig i endring, og ofte kan det være til det bedre. Kultur burde aldri være et unntak her. Dersom målet er å holde ens egen kultur i live og videreføre den til de neste generasjonene, må kulturen være dynamisk:

Den må ha evnen til endring og utvikling for å holde tritt med det samfunnet den befinner seg i. Og dette er kun mulig dersom menneskene innad i kulturen selv er tilpasningsdyktige.

Slik kan vi sørge for at de vakre delene av kulturen, slik som kulturelle matretter, tradisjoner og kunstuttrykk, består. Samtidig kan normer og verdier endres i tråd med ny lærdom og et mer utviklet samfunn.

For til tross for alle våre ulike religioner, språk, levemåter og tradisjoner er vi alle en del av det samme landet. Vi lever alle i ett samfunn, der forskjellene våre burde være en styrke istedenfor en konstant byrde.

Og for meg betyr det at vi bør dele på et sett med felles verdier som vi alle følger, uten at ens kultur danner rom for unntak.

