Skal foreldre straffes for å dele bilder av barna sine?

Kristin Lode Styremedlem, Rogaland FpU

Serine Aarvik Nestleder, Haugaland FpU

8 minutter siden

Det er et steg i feil retning å straffe alle foreldrene i stedet for dem som faktisk begår lovbrudd, mener debattantene.

Inntil barn selv utvikler konsekvenstenkning, må man stole på foreldrenes.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Selma Kolltveit startet på Si ;D 5. november en debatt om barns personvern på sosiale medier. Personvern er viktig, enda viktigere når det gjelder barn. Men er det en god løsning å forby foreldre å legge ut innhold av egne barn?

Frem til et barn er 18 år er foreldrene ansvarlige (lovfestet i vergemålsloven). Inntil barn selv utvikler konsekvenstenkning, må man stole på foreldrenes. Lovverket gir også alle myndige mulighet til å saksøke egne foreldre dersom de skulle ha utnyttet sin posisjon som verge. Dette er klare konsekvenser man må regne med at foreldre vet om.

Gode hensikter

De aller fleste foreldre ønsker ikke barna sine noe vondt. Å dele bilder av dem på sosiale medier har vanligvis som formål å gi familie og venner glimt av hverdagen. At det finnes noen særtilfeller med «familievloggere» og folk som utnytter dette, kan ikke begrense alle foreldres rettighet.

Et annet aspekt ved «familievloggere» er at de sprer mye informasjon om familiekultur. Åpenheten deres bidrar også positivt, for eksempel med tips, løsninger og erfaringer.

Et forbud mot deling av barn på sosiale medier vil bidra til å kategorisere barn som noe som skal skjules fordi pedofile eller andre kan utnytte dem. Skal man også forby foreldre å ta med seg barn på offentlige områder av samme grunn?

Feil retning

Det er et steg i feil retning å straffe alle foreldrene i stedet for dem som faktisk begår lovbrudd. Det finnes allerede avdelinger i politiet arrow-outward-link som arbeider aktivt på nett for å ta slike lovbrytere. Å sette en streng lovparagraf på alt som kan føre til ulovlighet, er ikke en bærekraftig løsning.

Bilder som faller utenfor kategorien overgrepsbilder av barn, er innhold som ikke i seg selv er ulovlig å dele. Ulovligheten ligger i hvordan innholdet brukes av andre. Et forbud mot å dele bilder av barn blir som å ulovliggjøre å ha åpne butikker, kun fordi noen kan komme inn å stjele.

I dagens digitale verden er barn ofte kjappe med å opprette egne kontoer på tross av aldersgrenser. I stor grad ligger ikke problematikken i det foreldrene deler, men heller det de deler selv. Vergeordningen er med på å beskytte barn fra det de selv legger ut, ved å pålegge foreldre hovedansvaret.

Derfor sier vi nei til et forbud mot å dele bilder av barn.

