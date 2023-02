Mineraler må utvinnes i trygge rammer. Norge kan bidra til dette.

04.02.2023 20:00

Ja, mineralutvinning kan være problematisk for havbunnen. Likevel løser ikke problemene seg av at vi lar mineralene ligge, skriver debattanten.

Sier vi nei til mineralutvinning i Norge, mister vi en kjempemulighet til å påvirke fremtiden.

29. januar skrev Helene Sofie Smit, fylkesleder i Natur og Ungdom, at vi skal la mineralene på den norske havbunnen ligge. Natur og Ungdom og jeg er enige i noen ting, for eksempel at vi må elektrifisere samfunnet inn mot det grønne skiftet. Forskjellen på oss er at jeg vil at Norge, som verdens rikeste land, skal ta ansvar for det grønne skiftet selv.

Alternativet er mye verre

I Kongo graver barn og unge ut mineraler som brukes i batterier verden er avhengig av. «Telefonen og elbilen din er avhengig av sjeldne metaller. De kan være utvunnet av barn i Kongo», var for eksempel en overskrift i Aftenposten i 2019.

– Det er vanskelig å spore hvor mineraler kommer fra, sier Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), i artikkelen.

Nekter vi å utvinne mineraler i Norge, risikerer vi altså å ta i bruk mineraler fra gruver i Kongo, hvor det forekommer barnearbeid. Det synes jeg vi skal unngå.

Natur og Ungdom er åpenbart imot menneskerettsbruddene i Kongo, men jeg opplever at noe av alternativet glemmes i debatten om mineralutvinning.

Smit skriver «for min egen del handler det om mer enn hvorvidt vi behøver mineralene i en energiomstilling. Det handler om hvilket samfunn vi skal omstille oss til.» Det er naivt av Natur og Ungdom å skrive i plattformen sin at de ønsker omfattende, elektriske kollektivsystemer, men samtidig mene at vi ikke trenger mineraler til det.

Forstår Smits bekymring

Jeg forstår godt at Smit er bekymret for havbunnen og dilemmaet man møter når man må velge mellom økosystem eller klimagassutslipp.

Det er jeg også. Og ja, mineralutvinning kan være problematisk for havbunnen. Likevel løses ikke problemene av at vi lar mineralene ligge. Konsekvensene kan være at vi risikerer å gi jobben til et av verdens fattigste land.

Norge har alle forutsetninger for å skaffe mineralene vi trenger, på en etisk og solidarisk måte. Ansvarsfraskrivelse er ikke løsningen på klimakrisen. Privilegerte som vi er, må vi også kunne stå i konsekvensene av grønne løsninger, også når det koster noe.

