Stolte ungdommer fra Groruddalen

Vi er redde for at alle voldsepisodene kan påvirke sjansene våre til å få jobber, komme inn på skole og danne nye vennskap på tvers av byen, skriver debattantene.

Vi kjenner ikke på frykt på grunn av voldshendelsene. Vi er er redde for at de voksne gir opp oss unge i Groruddalen.

For en stund siden hadde bydelen vår besøk av ordfører Marianne Borgen (SV), og hun spurte oss om hva vi tenker om den siste tidens voldshendelser her vi bor. Hun oppmuntret oss også til å si det vi tenker, så flere kan høre det. Nå tar vi henne på ordet.

Den siste tiden har det vært mange episoder med vold i Groruddalen. Det er situasjoner vi alle ville vært foruten, og det er forferdelig for lokalsamfunnet og alle involverte. Men for mange av oss unge føles det stigmaet som blir plassert på oss som følge av hendelsene, nesten verre.

Slik situasjonen er nå, så kjenner vi ikke på frykt. Hadde det vært en «random» person som knivstakk tilfeldige folk i bydelen, hadde vi vært livredde og låst dørene. Men det vi er blitt fortalt, er at dette handler om interne oppgjør mellom folk som kjenner hverandre.

Det vi er redde for nå, er at hendelsene vil ramme oss på en annen måte.

Mye positivt

Når vi sier vi er fra Groruddalen, tror folk ofte ting om oss ut fra hva de har hørt og lest i mediene. Mens når vi tenker på Ulven, Tveita, Haugerud, Trosterud, Furuset, stedene vi har vokst opp, så tenker vi på alle de fine tilbudene vi har her. Hvor godt det har vært å vokse opp, fellesskapet vi har, hvor fint det er blitt her.

Vi har mange fritidstilbud, vi har lærere som virkelig bryr seg om oss og vil inkludere alle, og vi har mange engasjerte voksenpersoner rundt oss.

Ungdommene i Groruddalen blir inkludert og får være med på å forme tilbudene. For eksempel har vi gruppetilbud som Sisterhood og Brotherhood der vi snakker om ulike temaer som ungdom er opptatt av. Det kan være alt fra pengeproblemer, identitet, stigmaer og seksualitet, det bestemmer gruppen sammen, og vi lærer kjempemye av det.

Det får oss til å reflektere over temaer som kan være vanskelige å ta opp, og vi blir godt kjent med de voksne som leder gruppene, sånn at vi lettere kan snakke med dem om andre ting også. Dette er samtaler som kan få folk til å ta de riktige valgene når de står i en vanskelig situasjon.

Gripe inn tidlig

Den viktigste oppskriften for å få slutt på voldsepisodene er å gripe inn tidlig. Vi har sett mange som har gått fra lek og moro til å bli for seriøse på kort tid. Og vi har sett hvordan valg man gjorde da man var altfor ung til å forstå konsekvenser, er vanskelige å gjøre om på når man først er inne i det.

Derfor må de voksne ta tak tidlig og fortelle om konsekvensene dette kan få senere i livet. Som sagt skjer det veldig mye som er bra i bydelen, og vi vet at de voksne som jobber her, virkelig vil hjelpe oss som vokser opp her.

Men vi vet også at mye av det som er bra, er prosjektbasert, og vi er redde for konsekvensene av at gode tilbud forsvinner.

Redde for fremtiden

Vi tror mange av de som har havnet i problemer, er der like mye på grunn av frykt som på grunn av status. Men vi kjenner også på en frykt. Voldsepisodene, som gjelder en liten gruppe, blir en stor sky som dekker til alt det positive som faktisk skjer her – og det gjør oss redde.

Vi er redde for at dette kan påvirke sjansene våre til å få jobber, komme inn på skole og danne nye vennskap på tvers av byen. Vi er redde for at de som vokser opp etter oss, også vil kjenne på et stigma over å komme herfra. Og vi er redde for at de voksne gir opp oss unge i Groruddalen.

