Kjære Aksel

Jeg har mange og gode venner, men føler meg fortsatt ensom. Det gjør vondt å være alene om å være ensom, men jeg synes også det er skummelt å innrømme at jeg er ensom.

Jeg er redd for at andre vil tenke at jeg er desperat og slitsom å være med hvis jeg sier det. Jeg vil ikke at vennene mine skal føle at problemene mine og jeg er en byrde.

Jeg forstår heller ikke hvorfor jeg er ensom. Jeg har mange venner, både som er svært nære og mindre nære. Jeg har venner jeg kan snakke med alt om. Likevel føler jeg meg alene. Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt ensomheten?

Hilsen jente (17)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.

Kjære jente (17)

Ensomhet er en vond og tung følelse å kjenne på. Mennesker er flokkdyr, og det å føle seg hjemme i fellesskapet er noe av det mest grunnleggende vi trenger for å oppleve velvære og trygghet.

Kroppen din er programmert til å si ifra når dette behovet ikke oppleves å være dekket, så det er ikke rart at dette preger deg mye.

Selv om vi lever i en tid der det er lettere enn noensinne å kommunisere med andre mennesker, opplever så mange som hver femte nordmann å føle seg ensom. Så da kan man jo lure på hva som fostrer dette?

Emosjonell nærhet

Som du trekker frem, trenger ikke ensomhet bare handle om isolasjon eller å mangle sosialt nettverk. Det handler vel så mye – ja, kanskje mer – om en opplevelse av mangel på nærhet eller forbindelse til menneskene rundt deg.

Som om tilværelsen vår ikke helt er koblet på de andres. Man blir ensom i mengden.

Monica Strømdahl

Min erfaring er at nærhet ikke bare handler om å ha noen å være med eller snakke med. Vi trenger emosjonell nærhet. Vi trenger å dele følelsene våre med andre, både de gode og vonde. Nordmenn er ikke alltid så gode til dette.

Du skriver at du ikke vil virke desperat eller slitsom, ikke vil innrømme at du føler deg ensom og er redd for å være en byrde for vennene dine.

Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.

Det får meg til å lure på om det å vise seg sårbar overfor andre kan være litt vanskelig for deg? Kanskje akkurat dette er en av årsakene til ensomheten?

Fortelle og vise

Følelsene dine er ditt viktigste signalsystem for å si noe om hvordan du har det med deg selv og andre, og hva du trenger fra omgivelsene.

Følelsene er altså ment å være mellom mennesker. Når du viser dine følelser, vil andre ganske automatisk føle en trang til å dekke dine behov. Det er skummelt og sårbart, men gevinstene er nærhet, gjensidig tillit og støtte.

Så hva kan du gjøre? Jeg vil råde deg til å snakke med noen av de nærmeste vennene dine om det. Det er flott at du har flere du kan snakke med, men velg den eller de du føler deg aller tryggest med.

Prøv ikke bare å fortelle dem, men også vise sårbarheten du kjenner på. Snakk med følelsene påkoblet. Ikke gjem dem.

Det skaper nærhet og emosjonelle bånd – vår viktigste vei ut av ensomhet.

Jeg håper dette var til hjelp og ønsker deg lykke til!