Kjære Nanna

Det er stadig snakk om normal penisstørrelse hos en gutt, da om hvilken lengde som er normal.

Men hvor «tykk» er egentlig en normal penis?

Hilsen mann (20)

Fakta: Spalte: Sex & psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære mann (20),

tusen takk for spørsmålet ditt.

Jeg får stadig spørsmål om penisstørrelse, om hva som er normalt og hva som er best.

Heldigvis er det ikke noe som heter «en normal penis», og det finnes heller ingen fasit på hva som er den beste størrelsen.

Når det er sagt, er det dessverre slik at svært mange med penis bruker mye tid og energi på å bekymre seg for om den er riktig størrelse, om den peker riktig vei og om den ser ut slik som man har skapt seg forventninger om at den skal se ut. Jeg sier forventninger, fordi det er akkurat her jeg tror noe av problemet ligger.

Monica Strømdahl

Annerledes i pornoen

Når jeg snakker med klienter om penisstørrelse, pleier jeg alltid å be dem om å gjette hva som er den gjennomsnittlige størrelsen, og svaret er alltid en god del større enn fasiten (13-15 cm i erigert tilstand).

Når vi snakker om hvor disse forventningene kommer fra, er svaret som regel alltid fra porno. Dessverre er det slik at de aller fleste peniser som blir vist i porno, er mye større enn gjennomsnittet, og dette fører til at mange føler seg utilstrekkelige i sammenligningen.

Da gjelder det å huske på at det man ser på film, ikke er virkeligheten, og at porno ikke nødvendigvis viser hvordan den gjennomsnittlige kroppen ser ut.

Ikke unormal

Du spør om hvor tykk en gjennomsnittlig penis er, og ifølge en studie gjort av forskere i England, er den gjennomsnittlige omkrets av en slapp penis 9,31 cm, og av en erigert penis er det 11,66 cm.

Dette er altså gjennomsnittsstørrelsen, og det betyr naturligvis ikke at man er unormal dersom man har en mindre eller større penis enn dette.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser.

Som jeg har skrevet om i en tidligere spalte: Størrelse og form på penis varierer like mye som størrelse og fasong på nesen, føttene, ørene og så videre.

Vi er alle helt ulike, og det finnes ingen standard eller definisjon på hva som er riktig eller best.

Så kjære mann (20), takk for spørsmålet ditt.

Jeg håper vi sammen har klart å bidra til at litt færre bruker energi på å bekymre seg for hvordan penisen sin ser ut, og heller bruker energien på å være glad for den.

Vennlig hilsen

Nanna Klingenberg, sexologisk rådgiver (NACS)