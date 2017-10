Etter hver eneste norskeksamen sitter en gruppe elever igjen med en dårlig følelse. De kunne stoffet, liker å skrive og pleier egentlig å gjøre det bra i norsk.

Men denne gangen ville ikke ordene komme. Det blanke arket stirret nådeløst tilbake fra pc-skjermen, lammet fingrene og tømte hjernen for ideer. De fikk skrivesperre.

Hvis du er en av de elevene, så vit at det ikke er din feil.

Snarere er det et symptom på norskfagets svakeste punkt. En systematisk skrivesperre, om du vil. Vi lærer nemlig ikke elevene å skrive.

Skriving kan læres bort

Om du ikke har en spesielt engasjert norsklærer, begrenses ofte skriveopplæringen i ungdomsskolen og videregående til pugging av sjangertrekk. Skriveteknikk, for eksempel hvordan man bryter ut av en skrivesperre, bygger opp argumenter eller skriver levende og engasjerende tekster, må man finne ut av på egen hånd.

Antakelig henger dette sammen med myten om at kreative egenskaper, som skriving, er gudgitte til barn ved fødselen og ikke kan læres bort.

Men jeg har gjort alvor av det der med å bli forfatter når man blir stor, og tro meg, ingen blir forfatter av å sitte rundt i underbuksen og vente på at den store inspirasjonen skal komme. Man blir forfatter av å skrive. Man øver teknikk, man leser om skriving og man trener, hele tiden. Skriving kan læres bort. Og det er så viktig at vi gjør det.

Norskfaget bør i hovedsak handle om å skape gode skribenter, ikke dårlige litteraturanalytikere.

Vi trenger flere uformelle skriveøvelser utenom vurderingssituasjonene. Disse trenger ikke være lange, man kan for eksempel sette av ti minutter til skriveøvelser i begynnelsen av hver norsktime.

Slik kan skriving ufarliggjøres. Elevene får tid til å leke med språket, finne sin egen skriftlige stemme og faktisk ta virkemidlene i bruk, istedenfor bare å peke på dem i andres arbeid. Det er en grunn til at vi øvelseskjører før førerprøven og ikke bare lærer teorien. Hvor er denne øvelseskjøringen blitt av i norsken?

Grunnstein i de fleste fag

Det handler ikke om at alle skal bli forfattere. Det handler om at forskning ikke skal gå tapt fordi forskningsrapportene er så knudrete skrevet at ingen orker å lese dem. Det handler om at søknader ikke skal få avslag fordi søkeren er skjult bak en vegg med svake setninger.

Det handler om at alle skal kunne ta del i demokratiet og formulere ideene sine på en tydelig måte. Og det handler om at skriving er grunnsteinen i de aller fleste skolefag.

Vi er nødt til å styrke skriveopplæringen i norske skoler så ingen skal sitte på eksamen og frykte det blanke arket.

