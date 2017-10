Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg går inn på snapchat og sjekker snapstory. I det jeg åpner noen andres story kjenner at jeg blir skremt, kvalm, sint og lei meg. Nå er det på tide at vi lærer oss å holde hender, for det her kan faktisk ikke fortsette.

Stygt og hjerteløst

Den populære appen Sarahah og egentlig alle andre apper der du kan stille anonyme spørsmål til andre, er visst blitt utrolig populært.

Folk legger ut lenken til siden sin og ber andre stille spørsmål eller si noe hyggelig, fordi det er jo det man skal bruke appen til - eller? Brukeren som får tilsendt spørsmålene lager en skjermdump og svarer på story så alle sammen kan se det.

Og jeg tror ærlig ikke helt at alle sammen har fått med seg hva det å være snill betyr.

«Du er feit og ekkel, heng deg selv» «Så utrolig stygg du er!» «Foreldrene dine er nok veldig skuffet over deg, du som er så dum og stygg»

Henger hverandre ut i kommentarfelt

Jeg kjenner jeg blir direkte kvalm av å lese alt det som blir lagt ut, så jeg klikker meg ut og lar være å se videre.

Skjønner ikke helt hva som får andre unge til å skrive så stygge og hjerteløse ting til hverandre, men så skjønner jeg litt allikevel. Det er jo sånn alle holder på, både unge og voksne. Vi lever i en verden der alt skal være perfekt.

Bildene på Instagram skal være fine, nesen skal redigeres, rumpa skal gjøres større og alt som egentlig ikke trenger å fikses på skal fikses.

Gjør du noe «feil» er det som om hele verden går under for alle andre, da er du plutselig ikke verdt så mye mer.

Vi lever i en verden der tanter, onkler, mammaer, pappaer, bestemødre og bestefedre henger hverandre ut i kommentarfeltet til TV 2 og VG på Facebook. Hvem er det da som skal lære oss unge at dette faktisk ikke er greit?

På tide å ta en liten prat

Det er på tide at alle foresatte setter seg ned med ungene sine og tar seg en liten prat.

En prat om hvor viktig det er å være snille med hverandre, hvor vondt det gjør å være ensom, hvor vondt det gjør å få slengt stygge anonyme kommentarer til seg på nett.

Det er faktisk greit å sjekke telefonen til deres unge innimellom, selv om det ikke blir så godt tatt imot.

Og det er på tide at dere som er voksne mennesker også slutter å henge ut hverandre i kommentarfelt på Facebook - barn leser og tar etter.

Det er ikke greit! Det er på tide at vi snart lærer oss å holde hender og viser kjærlighet i stedet for hat.

