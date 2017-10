Muligheten for å velge mellom produkter er noe vi har mistet for lenge siden. Eller er det bare jeg som er så idiotisk?

Jeg vil ikke skjære alle sammen over samme kam, men hvorfor er det slik at de fleste har lyst på det samme som den andre, den «bedre», personen har?

Uansett pris

Er det vi som bestemmer? Eller blir det bestemt hva vi skal bestemme? Tar vi frie valg, eller velger de store firmaene for oss?

Og nå snakker jeg ikke om de som har vært lojale mot et firma, som har handlet produkter fra det firmaet hele livet, men om de som kjøper seg det nyeste med en gang det kommer ut, uansett pris.

De nyeste Iphonene er kommet ut, og jeg hører allerede folk rundt meg som har den forrige versjonen, si at de vurderer å kjøpe den.

Hva søren, man har allerede brukt over 7000 kroner i fjor på en mobil, hvorfor skal man bruke den samme summen en gang til på en mobil som er en ørliten smule bedre?

Det er bare ikke verdt det. En slik telefon bør holde i minimum tre år, men helst mer.

Ingen bryr seg om konsekvensene

Kanskje valgene vi tar, har å gjøre med at vi er bortskjemt? At vi har for mye, men vil ha enda mer?

Så alt handler om penger, status og makt? Spør du meg sier jeg ja, det gjør det. Men ingen bryr seg om konsekvensene. Som klima for eksempel.

Tenk på alle de pengene vi kunne ha brukt på å investere i noe grønt, istedenfor å bruke pengene på noe som vi egentlig ikke har behov for.

Vi bør kanskje tenke over de valgene vi tar, og hva slags konsekvenser de kan få. Jeg vil oppfordre til å være litt rebelsk ved å takke nei til det du ikke må ha, selv om du har muligheten.

Folkens, dere trenger ikke å ha det aller nyeste som finnes, vær fornøyd og ha tillit til det dere har. Det er verdt det.

