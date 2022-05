Jeg har møtt hundrevis av ungdommer på fritidsklubber over hele landet. Én ting går igjen.

Johanne Fearnley (19) Prosjektmedarbeider i Redd Barna

Nå nettopp

Så lenge fritidsklubben ikke er lovfestet, vil den alltid være den første til å ryke i et kommunebudsjett under press, skriver Johanne Fearnley (19).

«Et sted uten en fritidsklubb er det dødt lokalsamfunn», sa en ungdom til meg. Det har han ganske rett i.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Det siste året har jeg møtt hundrevis av ungdommer og mange titalls voksne på fritidsklubber over hele landet.

Uansett kommune, uansett hvor stor eller liten klubben er, går én ting igjen: Klubben er det nærmeste mange barn og unge kommer en garanti mot å bli utestengt. Likevel er fritidsklubben konstant nedleggingstruet.

Må prioritere unge

Jeg kunne skrevet et skikkelig statistikktungt flink-pike innlegg hvor jeg nerdet om hvor idiotisk det er å nedprioritere fritidsklubbene.

Jeg kunne skrevet om at for hver eneste krone staten investerer i en ungdom, kan vi forvente å få ti tilbake. Men da ville jeg ville misset poenget.

For en fritidsklubb er så ufattelig mye mer enn en kriminalitetsforebyggende førstelinje uten «kred» fra samfunnet ellers.

Johanne Fearnley (19), prosjektmedarbeider i Redd Barna.

Én av fem kommuner mangler en klubb der barn og ungdom kan være, og kun halvparten av landets ungdommer er fornøyde med tilgangen til en møteplass. Saken er at så lenge fritidsklubben ikke er lovfestet, vil den alltid være den første til å ryke i et kommunebudsjett under press.

Ungdom kan aldri være trygge på at de har et tilbud neste år. Den usikkerheten og den mangelen på trygge møteplasser for barn og unge har vi ikke råd til.

Skaper trygghet

«Mange ungdommer på denne klubben har det ikke bra,» fortalte en 13-årig meg. «De holder det inni seg. Men når de kommer hit, så er alt bra igjen.»

En annen 13-åring fortalte meg at hun følte seg mer hjemme på klubben enn hjemme hos foreldrene.

Klubben er et trygt fristed for mange ungdommer som ikke finner et pusterom andre steder, men også fristedet til 14-åringen som ingen ellers sier «hei» til i løpet av en dag.

I sin natur bygger klubben på gjensidig tillit mellom de som driver klubben, og de som henger der. Ungdommer må selv velge å bli med hver eneste gang de bruker den, og for hver gang hører de mer til.

En ungdomsarbeider fortalte at en tidligere ungdom på klubben kom tilbake en dag for å takke de ansatte for at han var i live og rusfri.

En 14-åring sa han bare var glad han hadde et sted å henge etter skolen som ikke var Mac’ern.

Klubben må ha mulighet til å være begge deler: Et trygt sted for dem som trenger det mest, og et sted å henge for resten. Bare da funker den best.

«Et sted uten en fritidsklubb er det dødt lokalsamfunn», sa en ungdom til meg. Det har han ganske rett i – er det én ting to år med pandemi har vist oss, er det at vi trenger steder å møtes.

Lovfest fritidsklubber

Fritidsklubbene er særlig sårbare etter pandemien . Etter å ha snakket med andre ungdommer fra Leknes i nord til Bergen i Vest kan jeg ikke tenke meg noe viktigere politisk tiltak enn å gi barn og unge retten til å ha en møteplass i nærheten av seg. Er det én gang klubbene kunne hatt behov for en boost, så er det nå.

Vi ungdom trenger et sted å være på fritiden. Kulturminister Trettebergstuen (Ap), vi trenger at du er vår lagspiller, at du tar ansvar og får retten til møteplasser inn i kulturloven! Lovfest fritidsklubben, så alle kommuner i Norge må ha en klubb for ungdommen sin.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!