Livet er så mye mer enn jaget etter å være aller best

Kaisa Olivia Zullo 19 år

Setningen «Det vil alltid være noen bedre enn deg» har hjemsøkt meg, skriver Kaisa Olivia Zullo (19).

For meg kjennes det som å hjelpeløst kave i kvikksand.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Setningen «Det vil alltid være noen bedre enn deg» har hjemsøkt meg. Jeg har fått inntrykk av at mange tenker på dette som en form for motivasjon eller et mål å strekke seg etter.

For meg kjennes det som hjelpeløst å kave i kvikksand. For uansett hvor mye jeg prøver, så synker jeg bare nedover. Det er nytteløst i det hele tatt å tenke på å komme seg ut.

På samme måte som det er nytteløst å tenke på at man kommer til å bli aller best i noe. Og jo eldre jeg er blitt, jo tydeligere er dette faktumet blitt for meg.

Være best

Det begynte med at man skulle ha lengst hår i klassen, flest barbiedukker eller høyest gir på sykkelen. Ettersom årene gikk, ble langt hår om til status på skolen, barbiedukker ble til venner, og sykkelgir ble til karakterer.

Når vi vokser opp, ekspanderes bare sirkelen av mennesker rundt oss, da også ting å være best i. Vi blir kjent med atter et menneske som sender oss nedover på «best i ... »-listene.

Derfor er det utmattende å leve et liv hvor fokuset er for stort på slike rangeringer. Det kan til tider føles som at ethvert menneske kun er noe man må sammenlignes med. Tilværelsen blir en slags konkurranse der du må toppe «best i ...»-listene for å få et suksessfullt og lykkelig liv.

Høres ut som en klisjé

Jeg skulle ønske jeg visste at livet handlet om så mye mer enn dette jaget etter å være aller best. En yngre versjon av meg selv var usikker på alt jeg kunne være usikker på, og følte seg sjelden bra nok. Mye takket være et samfunn der man konstant skulle sammenlignes med andre for å måle sin egenverdi.

Jeg er heller ikke kvitt den følelsen i dag, men jeg prøver å minne meg selv på en enkel ting: «Jeg er best i å være meg.»

Selv om det høres ut som en klisjé, så er det sannheten. For det er ingen andre som vet hvordan det er å være meg og hva slags utfordringer akkurat mitt liv har.

Uredd inn i livet

Jeg tror ikke at det å bli best i noe handler om tilfeldigheter, hell og kun tilegnes noen visse mennesker. Tvert imot tror jeg nøkkelen er en enorm selvtillit, det å ha troen på at man greier noe.

Den nøkkelen er kanskje iboende hos noen, mens for andre må man lete lenge for å finne den. Og jeg tror at et annet menneske er det siste stedet du får dyrket egen selvtillit, den må dyrkes først og fremst i DEG.

Det er nemlig så lett å føle seg liten og maktesløs i en verden av uendelig med talentfulle folk. Derfor tror jeg det er fryktelig viktig å gå uredd inn i livet med innstillingen: «Jeg skal søren ta vise dem at ingen andre er bedre på å være meg enn akkurat jeg!»

