Hvorfor blir «homo» og «homse» fortsatt brukt som skjellsord?

Sofie Andreassen 14 år

Nå nettopp

Illustrasjonsbildet er tatt under prideparaden i Stavanger.

Alle barn må lære om kjønnsidentitet og legning fra de er små.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Aldri har samfunnet vært så åpent for skeive som nå. Likevel er «homo» og «homse» blant de skjellsordene norsk ungdom bruker oftest.

Du hører det på bussen, på skolen og kanskje hjemme.

«Homse» blir brukt til å trykke andre ned. Åpent skeive ungdommer kan bli kalt ord som dette på åpen gate. Det får meg til å tenke.

Vi ungdommer er fremtiden. Skal ikke vi være åpne for at noen elsker en person av samme kjønn, står vi stille i utviklingen.

Egenerfaring

En dag satt på jeg bussen. En gjeng med gutter satte seg ved sittegruppen ved siden av. De begynte å snakke til meg, spør hvor gammel jeg er. Jeg så ikke på dem, bare ignorerte dem. Men de fortsatte å snakke til meg.

Så fikk jeg nok.

Sofie Andreassen (14) vil ha slutt på at «homo» og «homse» brukes som skjellsord.

Jeg reiste meg for å sette meg en annen plass, vekk fra guttene. Mens jeg går, hører jeg en av dem si: «Hallo, hun der var en jævla homse!»

Jeg tenkte ikke mer over det før jeg kom hjem. Da så jeg nøkkelringen på sekken min. En regnbuefarget nøkkelring som jeg kjøpte på Stavangers første pride i 2017.

Lærer vi nok?

Vi lærer om kjønnsidentitet og legning på skolen, men lærer vi nok?

Det tror jeg ikke. Personlig synes jeg alle elever, fra de går på barneskolen, skal få lære om seksualitet. Ikke for å forvirre dem, men for å unngå at seksualitet blir brukt som skjellsord.

Åttende klasse var første gang jeg lærte om seksualitet på skolen. Heldigvis har jeg helt siden jeg ble født, kjent flere skeive folk, og alltid hatt åpenhet rundt homofili rundt meg. Men sånn er det ikke for alle.

Og det må vi gjøre noe med.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!