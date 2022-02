Hvordan kan Viken «bare føre til problemer» når det kun har eksistert i to år?

Daniel Rognlien-Evjebråten (18) Leder, Ungdomsrådet i Lillestrøm Kommune

Sofia Zalmai (17) Nestleder, Ungdomsrådet i Lillestrøm Kommune

Nå nettopp

Viken fylke ble opprettet 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Bildet viser logoen til Viken fylkeskommune.

Å bruke nærmere en halv milliard på fortiden er en dårlig investering for fremtiden

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Debatten om splittelse av Viken burde ikke handle om hva fylket skal hete, hvor fylkesgrensene skal gå eller hva som var før. Debatten burde handle om hva som vil være best for innbyggerne. Ikke bare nå, men også 50 år frem i tid.

Derfor vil vi at Viken skal bestå.

Det sirkulerer mye negativt om Viken i media, og ofte tar det overhånd. Tidligere har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uttalt at han mener Viken er «en særdeles rar konstruksjon, som bare fører til problemer».

Vårt spørsmål er: Hvordan kan Viken bare ha ført til problemer om det bare har eksistert i to år? To år er ikke nok for å kunne se resultatet av reformen.

Viken har gjort mye bra

Viken fylkeskommune har iverksatt en rekke prosjekter for milliarder av kroner som vil gagne alle sammen, blant annet flere videregående skoler. Det skal investeres 12,3 milliarder kroner i nye skolebygg de neste ti årene. De 27 ulike prosjektene vil skape over 3000 nye elevplasser.

Viken har over 42.000 elever i videregående skole som alle trenger en god skole.

Ungdomspolitikerne Daniel Rognlien-Evjebråten (18) og Sofia Zalmai (17) fra Lillestrøm mener det vil være en tabbe å oppløse Viken. Viken må bygges opp, ikke rives i filler.

Rammer unge

Om sammenslåingen reverseres, er det vi unge som må betale.

Det kostet over 300 millioner å konstruere Viken. Det vil koste nærmere 400-500 millioner hvis Viken skrotes og oppløses. Disse pengene kunne blitt brukt på de igangsatte prosjektene.

Reverseringen vil bety dårligere kollektivtilbud til by og distrikt, svakere satsing på klima og dårligere grunnlag for at elever skal lykkes i skolen. Særlig innbyggere i gamle Østfold og Buskerud.

Faglige råd påpeker at begge disse fylkene vil gå med betydelig underskudd om Viken reverseres.

Vi ser derfor at oppløsning av Viken ikke bare vil være dyrt, men også urettferdig.

Må se fremover

Viken var kanskje ikke det vi alle håpet på, og debatten om Viken i utgangspunktet skulle blitt et fylke, er et annet tema.

Det viktige nå er at vi bygger på det vi allerede har, ikke river det i filler. Det vil slå ut negativt for alle ungdommer i Viken om vi skulle bruke nesten en halv milliard kroner på å reversere.

Vi vil heller bruke disse pengene på fremtiden, ikke fortiden. Derfor må Viken bestå.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!