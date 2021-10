Kritikken av årets TV-aksjon svartmaler norsk engasjement for bistand

Barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang og likestilling, skriver Ylva Bang (23).

Det minste vi nordmenn kan gi, er litt av vår tid og noe av vår økonomi til slike engasjement.

I et Si ;D-innlegg gir Elise Sandvik ufortjent kritikk av årets TV-aksjon. Hun påstår at TV-aksjonen fremmer skadelige stereotypier. Her mener jeg hun svartmaler engasjementet for bistand.

Hvert år deltar 7000 frivillige med bøssebæring for TV-aksjonen. De har siden 1974 samlet inn ni milliarder kroner til ulike bistandsprosjekt.

Samfunsproblem

Det minste vi nordmenn kan gi, er litt av vår tid og noe av vår økonomi til slike engasjement. Det både aktualiserer viktige problemstillinger som verden står overfor, og bidrar i bekjempelsen av dem.

Selvfølgelig skal det være lov å sette spørsmålstegn ved hvordan TV-aksjonen prioriterer bruken av pengene de samler inn og valg av kampanje. Jeg er selv skeptisk til hvor mye som eventuelt går til at programlederne i P3 skal kle seg ut som Voldemort og ta svimerker på rumpen.

Likevel setter NRK i samarbeid med Plan i år et globalt samfunnsproblem på agendaen og aktualiserer en utrolig viktig tematikk. Hvert år blir 12 millioner jenter under 18 år giftet bort, og organisasjonen «Girls Not Brides» anslår at et jentebarn giftes bort hvert minutt.

Ond sirkel

Barneekteskap er en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter og gutter. Det er med å senke utvikling i fattige land. Jenter som ikke har tilgang til utdanning, står ofte i større fare for å bli giftet bort. Dermed blir det starten på en ond sirkel.

Skolegang gir jenter og gutter en fremtid. TV-aksjonen har i år som mål å bruke inntektene til å styrke, beskytte og utdanne jenter. Det er med på å hindre at de blir giftet vekk som barn.

Å spre kunnskap til unge jenter og i de samfunnene praksisen er mest utbredt, vil derfor virke som et betydelig tiltak til å bryte ut av den onde sirkelen og få slutt på barneekteskap.

