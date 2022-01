Dagens flyktninger vil ikke «prøve lykken» i Europa. De vil overleve.

Simran Skulberg (15) Styremedlem, Bergen Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Norge må innse sitt internasjonale ansvar i kampen mot flyktningkrisen, skriver Simran Skulberg (15). Illustrasjonsbildet er fra Frankrike og er tatt i 2015.

Flyktninger er ikke politikk. Det er prat om mennesker.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Norge må innse sitt internasjonale ansvar i kampen mot flyktningkrisen, skriver Simran Skulberg (15). Illustrasjonsbildet er fra Frankrike og er tatt i 2015.

Tall fra 2021 viser at 82,4 millioner mennesker er på flukt. Det er ikke vært så mange mennesker på flukt siden andre verdenskrig. Tallet er mer enn doblet fra 2011 til 2020.

Mens mer enn 1 prosent av verdens befolkning er på flukt, har Norge ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i 2020 tatt imot rekordfå flyktninger.

Bør hjelpe flere

Listen over land som har tatt imot flest flyktninger, taler for seg selv. Majoriteten av disse er utviklingsland. 85 prosent av flyktningene oppholder seg i utviklingsland. Dette er land med mindre økonomiske ressurser enn industrialiserte land som for eksempel Norge.

Det forundrer meg at Norge ikke er på listen over land som har tatt imot en større andel flyktninger. Vi snakker ofte om at nordmenn har sjenerøst med dugnadsånd. Men hvor er den dugnaden når mennesker utenfor våre egne landegrenser behøver hjelp?

Norge er et av verdens rikeste land. Hvis det er ett land som har ressurser og stabilitet nok til å ta imot flere flyktninger, så er det Norge. Hva skal vår rikdom være godt for om vi ikke hjelper mennesker som trenger det?

Feig retorikk

Noen bruker uttrykk og stempler som «lykkejegere» og «terrorister». Jeg synes dette skaper et svært respektløst og uekte bilde av situasjonen. Jeg synes politikere og andre som benytter seg av denne type uttrykk, bruker en feig retorikk som skaper unødvendig frykt i samfunnet.

De fleste flyktninger sitter ikke inne med et ønske om å «prøve lykken» i Europa. De vil overleve, ta vare på familiene sine og snarest mulig returnere til et fredelig hjemland.

Flyktninger er mennesker som har opplevd forferdelige ting og som sitter igjen med forferdelige minner. Det er mennesker som har flyktet fra krig, konflikt, fattigdom, sult, og forfølgelse. Situasjoner som stammer fra hat og urettferdighet.

La oss møte disse menneskene med kjærlighet, barmhjertighet og varme.

Jeg synes det er på høy tid at Norge innser sitt internasjonale ansvar i kampen mot flyktningkrisen.

Flyktninger er ikke politikk. Det er prat om mennesker. Det er på tide å behandle dem deretter.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!