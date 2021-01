De som skriker om rødvin til kveldskosen, har fått viljen sin. Nå vil vi elever også bli hørt.

Hvor høyt må vi elever rope?

Sophie Låker Myrseth 18 år

Nå har vi gått inn i enda en lockdown, og politikerne har igjen bevist at de prioriterer dem som skriker høyest, mener debattanten. Foto: Privat

De som skriker om rødvin til kveldskosen, har fått viljen sin. Nå vil vi elever også bli hørt.

Kjære regjering. Nå MÅ dere høre på oss!

Nå har vi gått inn i enda en lockdown, og dere har igjen bevist at dere prioriterer dem som skriker høyest. Denne gangen virker det som om dere prioriterte de som ikke klarer seg uten et glass rødvin på lørdagskvelden.

Kanskje dere hadde sett oss om vi hadde demonstrert i gatene. Men selvfølgelig kan vi ikke det nå som det er en pandemi. Jeg kjenner jeg blir provosert og lei meg, men ikke minst skuffet over at dere ikke lytter til min generasjon.

Ingen læringssituasjon

«Å avlyse eksamen nå er å gjøre elevene en bjørnetjeneste», skriver Edward Grorud Sven og Gjertrud Nordal et leserinnlegg i VG.

Jeg ville heller sagt at et slikt tiltak vil være å respektere oss på lik linje med andre i samfunnet. Ikke minst respektere fremtiden vår. Det virker som om de som bestemmer, ikke vet noe om vår situasjon. Likevel påstår de at de vet hva som er best for oss.

Det går an å forberede seg på studentlivet uten å måtte gjennom eksamenskvernen. Eksamen i seg selv er ingen læringssituasjon. Det er bare en måte å måle elevenes kunnskap på.

En lærer som kjenner deg godt, kan fint gjøre dette uten eksamen.

Vi ønsker å avlyse eksamen fordi vi mangler undervisningen som skal gjøre oss i stand til å svare godt på eksamensoppgavene. Til høsten skal vi konkurrere om skoleplasser. Dere politikere er ansvarlige for om vi konkurrerer med rettferdige karakterer.

Vår tur

Mange prøver å fremstille oss som late og mener vi bruker pandemien til vår foredel. Det synes jeg er meget urettferdig. Vi sliter oss ihjel for å redde fremtiden vår.

Kan dere virkelig sammenligne en vanlig eksamen med en som blir tatt under en pandemi? Det finnes små hull i kompetansen vår som er blitt laget siden første lockdown, og la meg minne dere på at det snart er ett år siden.

Derfor burde vi avlyse eksamen nå, slik at lærerne våre får muligheten til å legge en plan som gir oss et rettferdig vurderingsgrunnlag.

Nå har vi sett at de som skriker om rødvin til kveldskosen, får viljen sin. Nå vil vi, som har kjempet oss gjennom denne pandemien, også bli hørt. Vi vil ha en rettferdig vurdering av 13 års skolegang.

Den mener vi at standpunktkarakteren kan gi oss, ikke eksamen.

Så, skal dere lytte til oss? Det er tross alt VÅR fremtid som velges gjennom DERES valg, så velg riktig.

