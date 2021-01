«Vi prioriterer barn og unge», sier dere. Vi tror ikke på dere lenger.

Tiri Røed Lohne (21) Student

Hvordan er det egentlig å være student i koronatiden? Tiri Røed Lohne (21) gir oss et innblikk. Bildet er fra pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo 18. januar. Foto: Lise Åserud / NTB

Studiemotivasjonen drepes for hver dag som går. Selv går jeg i pysj hver dag, og jeg har ikke motivasjon til å gjøre så mye annet enn å se på TV.

«Det kommer til å bli gøy å være ungdom igjen. Jeg lover», skriver helseminister Bent Høie til en jente på 13. Hun skrev et Si ;D-innlegg om å være ensom. under koronatiden. Hva med meg som er student på 20 år?

I mars 2020 ble jeg sendt hjem fra det som skulle være mitt beste år. Nemlig et år på folkehøyskole. Jeg gikk fra å være sosial og rundt mennesker hele tiden til en lockdown.

Selvfølgelig var tiltakene noe som måtte dette til. Det var likevel tøft å få vite at vi ikke fikk komme tilbake til folkehøyskolen. Det eneste som holdt meg gående, var at jeg hadde bestemt meg for å studere i Bergen kommende høst.

Kjenner på ensomheten

Høsten kom, men Bergen ble dessverre en av de to verste studentbyene å bo i på grunn av korona. Undervisningen har for det meste vært digital, og jeg har vært mer hjemme enn i Bergen. Jeg har heldigvis familien min, men jeg kjenner på ensomheten og synes synd på dem som sitter helt alene på små hybler.

Jeg har stor forståelse for de omfattende tiltakene, men hvor lenge skal det gå utover studentene? Når skal vi få et lyspunkt å se frem til?

Å få melding om at undervisningen fortsatt vil være digital, er bare utrolig tungt å ta innover seg. Det eneste vi ønsker, er å få komme tilbake i en fysisk undervisningssituasjon, om så bare delvis.

Når skal jeg bli prioritert?

«Når regjeringen har lettet på tiltak nasjonalt, har vi valgt å prioritere barn og unge», sa Erna Solberg fra Stortingets talerstol denne uken. Selv er jeg bare 20 år og synes virkelig jeg kvalifiserer til gruppen «ung». Det er jeg tydeligvis ikke politisk sett.

Som 20-åring har du nettopp avsluttet videregående skole og står på terskelen til voksenlivet. Det er jo i denne sårbare fasen vi trenger både råd, veiledning, «push» og ikke minst oppmuntring på veien. For første gang skal mange av oss forsøke å stå på egne ben samtidig som vi starter et krevende utdanningsløp på høyskole- og universitetsnivå.

Tiri Røed Lohne (21). Foto: Privat

Pysj hver dag

Studiemotivasjonen drepes for hver dag som går. Jeg vet allerede at det er mange som ikke kommer til å fortsette på studiene til høsten. Selv går jeg i pysj hver dag, og jeg har ikke motivasjon til å gjøre så mye annet enn å se på TV.

Bare én fysisk undervisningsdag i uken gjør at man faktisk er nødt til å stå opp om morgenen, stelle seg, gå ut i dagslyset og ikke minst se andre mennesker. Hvorfor kan man ikke innføre grønt, gult eller rødt nivå for oss også?

De få gangene vi har hatt fysisk forelesning, har vi sittet med én meters avstand og spritet pulten før vi har satt oss. Smittevern er blitt tatt på største alvor. Jeg vet ikke hvor lenge jeg orker dette studentlivet lenger dersom alt forblir digitalt.

Jeg er kjempebekymret for en hel generasjon unge om ikke noe skjer nå. Vi hører fra den eldre generasjon at vi unge er fremtiden, men vi tror ikke på dere lenger. Det er på tide å vise at dere mener det!

