«Make Lillestrøm great again»: Takk for at jeg fikk være forsøkskanin

Hanna Revelsby (19) Tidligere elev, Lillestrøm vgs

Nå nettopp

Det er snart to år siden Folkeopplysningen, med Andreas Wahl i spissen, begynte eksperimentet på debattantens skole. Foto: Jan T. Espedal

Ett og et halvt år har gått siden Folkeopplysningen manipulerte meg og medelevene mine. Nå er programmet felt i PFU, men jeg er fortsatt like positiv til eksperimentet.

Det er snart to år siden NRK-programmet Folkeopplysningen, med Andreas Wahl i spissen, begynte et eksperiment på skolen min.

Programmet forsøkte å manipulere oss elever ved Lillestrøm videregående skole til å stemme på Senterpartiet, gjennom å spre falske nyheter i sosiale medier i et halvt år før skolevalget.

Selv om eksperimentet mislyktes i form av at Senterpartiet kun fikk en oppslutning på om lag tre prosent, skapte det mange reaksjoner hos elevene, og senere også i hele landet.

I forrige uke ble NRK felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha brutt god presseskikk, etter at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) sendte inn en klage.

Ett og et halvt år har gått siden eksperimentet ble avslørt. Jeg er fortsatt like positivt innstilt til eksperimentet.

Trodde jeg var kildekritisk

Eksperimentet handlet om kildekritikk og hvor lett det er å spre falske nyheter på sosiale medier.

Alle elever lærer om kildekritikk på skolen, og at det er viktig å lese nyheter med et kritisk blikk. Men det kan være vanskelig å overføre det man har lært i klasserommet, til det virkelige liv. Det syntes i hvert fall jeg.

Personlig klarte jeg ikke å være kritisk nok mot de falske nyhetene som Folkeopplysningen hadde spredt.

Etter at det kom frem at vi hadde blitt forsøkt manipulert, måtte jeg tenke meg nøye om før jeg skjønte hva som hadde vært falsk informasjon, og hva som faktisk hadde vært en del av en ekte valgkampanje.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som trodde jeg var kildekritisk, men som egentlig ikke hadde peiling.

Hanna Revelsby (19) er tidligere elev ved Lillestrøm videregående skole. Foto: Privat

Falske nyheter

Isolert sett kan eksperimentet virke riv ruskende galt. Ser man større på det, kan læringsutbyttet være mye større enn skaden det gjorde. Etter episoden ble publisert, fikk jeg meldinger av venner fra mange forskjellige skoler rundt om i landet. De hadde sett episoden i undervisningen om kildekritikk på skolen.

De var sjokkert over hvor lett det var å spre falske nyheter og hvor vanskelig det var å oppdage. De skjønte mer hva slags trussel falske nyheter er i dagens samfunn, fordi de fikk sett det i praksis.

Jeg liker å tro at man vil kunne lære mye mer om kildekritikk av å se ungdom på samme alder som blir forsøkt manipulert i virkeligheten, enn av en tørr Powerpoint om at man «ikke skal bruke Wikipedia som en troverdig kilde».

Ett skolevalg ødelagt

Det er første gang PFU feller for falske nyheter. Lederen for LNU Isa Maline Isene sier at det er en seier for demokratiet.

Jeg mener at «Make Lillestrøm great again» er en større seier. Etter episoden ble publisert, har mange i større grad blitt klar over trusselen falske nyheter utgjør overfor demokratiet.

Ett skolevalg på én skole ble «ødelagt» for at fremtidige valg kan bli tryggere.

Min læringskurve var bratt. Etter eksperimentet er jeg blitt mer kritisk til ting jeg leser på sosiale medier.

Halvannet år etter at det kom frem at Folkeopplysningen hadde manipulert skolevalget på Lillestrøm videregående skole, har vi hatt viktige debatter og et viktig fokus på falske nyheter og kildekritikk.

Vi sitter igjen med en episode som kan bli brukt i undervisningen for nye førstegangsvelgere. De trenger kanskje også en oppvekker. Det hadde jeg trengt, hvis jeg skulle vært førstegangsvelger på nytt.

Takk til Folkeopplysningen for at jeg og resten av elevene fikk være forsøkskaniner. Det tror jeg mange har lært og vil lære mye av fremover.

