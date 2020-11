Klarer vi å beskytte oss selv og miljøet?

Eline Stokke Indahl (20)

Nå nettopp

Til kombo: Mens vi prøver å beskytte oss mot smitte, oversvømmer engangsmunnbind søppelkasser, holdeplasser og gater, skriver Eline Stokke Indahl (20), skriver Eline Stokke Indahl (20). Foto: Morten Andersen

Forsøpling av munnbind begynner å bli et stort problem.

De nye tiltakene som ble iverksatt i Oslo denne uken, krever enda hyppigere bruk av munnbind. På kollektivtrafikk, i matbutikken, på serveringssteder og andre områder der man ikke kan holde én meter avstand.

Vi føler oss trygge når vi går på bussen. Vi lever livene våre noenlunde normalt fordi de rundt oss bruker munnbind og holder avstand. Likevel klarer jeg ikke glemme den enorme forsøplingen munnbindene har ført til.

Beskytter så forsøpler

Engangsmunnbind ender opp på bakken, i havet og blant dyreliv. Den har nok en større innvirkning enn vi kunne sett for oss.

Mens vi prøver å beskytte oss mot smitte, oversvømmer engangsmunnbind søppelkasser, holdeplasser og gater. Med sin lette vekt flyr de ut av lommene våre eller en søppelkasse. Ut i naturen der de utgjør en fare for økosystemer og kampen mot plastikk.

Allerede synlig i naturen

Bilder av fugler med munnbind rundt føttene eller skilpadder som tar feil av munnbind som mat, har florert i mine sosiale medier den siste tiden. Det er blitt enda tydeligere hvor stor påvirkning vi mennesker har direkte på naturen.

Naturen har en verdi i seg selv. Den burde ikke være redusert til et instrument for oss mennesker, slik at vi kan leve som vi gjør. Forsøpling har vært på dagsordenen en god stund.

Hva gjør vi?

Gjenbrukbare munnbind er ett alternativ. Royalty Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) anbefaler å klippe av stroppene på munnbindene. Hvis de da havner i naturen, floker de seg ikke rundt dyr, men det er ikke nok. Vi er nødt til å finne en løsning på hvordan vi skal beskytte oss selv på en måte som ikke går på bekostning av naturen.

I år vil det trolig bli solgt 166 milliarder munnbind i forhold til 800 millioner i 2019. Det er forståelig, men også urovekkende. Hvor mange av disse som ikke havner i en søppelkasse, vet vi ikke. Alt vi vet, er at det er mange.

Eline Stokke Indahl (20). Foto: Privat

Det er forståelig at bærekraft nedprioriteres under kriser. Når det er sagt, burde det ikke være vanskelig å få øynene opp for hvordan denne pandemien påvirker kloden med plastavfall.

Trenger løsninger nå

Koronapandemien er blitt vår hverdag. Ingen vet hvor lenge den vil vare. Derfor er det ekstra viktig at vi tar tak i problemet med en gang. Menneskeheten er ikke de eneste som lider av koronakrisen. Dyrene, havet og naturen trenger fortsatt vår hjelp.

Under en verdensomspennende krise som den vi lever i nå, er det lett å glemme andre globale utfordringer. Naturen og kloden vår er fortsatt under et enormt press. Det er viktig at alle bidrar, slik at vi kan ta tak i problemet før det er for sent.

Medisinsk avfall er et nytt problem. Hvis vi ikke håndterer bruken av engangsmunnbind, vil det ha katastrofale konsekvenser. Rydd opp etter deg, og kast munnbindene der de skal kastes. Så forhindrer vi kanskje enda en krise

