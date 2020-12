3. desember: Denne teksten er til norske lærere

Anna Larsen Rossvang (19)

3. des. 2020 06:00 Sist oppdatert nå nettopp

Anna Larsen Rossvang (19) skjuler seg bak den tredje luken i vår julekalender om omsorg. Foto: Privat

Hver mandag tok kontaktlæreren min en runde med alle i klassen og spurte hvordan det gikk.

Onsdag 11. mars satt vi i skoletimen og fulgte med på nyhetsoppdateringene om koronasituasjonen. Jeg husker at jeg snakket med noen av vennene mine om at dette nok ville bli den siste skoleuken vår.

Torsdag 12. mars kom beskjeden om at alle barnehager, skoler og universiteter skulle stenge.

Vi alle, både lærere og elever, måtte brått gå over til heldigital undervisning, uten advarsel og mye fortere enn ventet.

Lærerne var der

Lærere som tidligere ikke har funnet «lydknappen» på PC-en sin, ble på kort tid kjempeflinke til å bruke alle mulige videoløsninger. De lente seg ikke tilbake og tok tidlig ferie, men kjørte på med timer på nett. De holdt foredrag, og vi hadde presentasjoner. Det ble lagt ut oppgaveark vi skulle svare på, og dokumentarer vi skulle se.

Vi ble overhodet ikke overlatt til oss selv, og lærere over hele landet viste en utrolig omsorg overfor oss og den krevende situasjonen vi var i.

Det var ikke elevene vs. lærerne, som det ofte kan føles som. Det var et samarbeid for å få oss gjennom pensum før sommerferien, og jeg opplevde virkelig at lærerne mine var på lag med meg. De tok alltid hensyn til at vi hadde begrenset med hjelp og ressurser når de vurderte oppgavene våre.

En stor takk

Skype-timene ble heller ikke bare brukt til fag. Hver mandag tok kontaktlæreren min en runde med alle i klassen og spurte hvordan det gikk, hva vi gjorde om dagen, og om arbeidsmengden var for stor.

Hun og mange andre lærere hadde ingen problem med å forskyve frister, kutte ned på oppgaver eller rett og slett gi oss litt pause. De klarte også å huske oss og å se alle elevenes behov, selv om de ikke kunne se oss eller møte oss.

Jeg håper og tror at dette ga oss en utrolig «boost» på veien til en skole for alle. For lærerne våre har nå bevist at det ikke trenger å være vanskelig å tilrettelegge skolearbeidet for hjemmeundervisning.

Lærernes situasjon er fortsatt krevende, med kohorter, smittevern, smittetall og raske endringer i restriksjonene.

Derfor er dette en stor takk til alle lærerne som virkelig har vist omsorg i hele år, og lagt ned utallige timer i å hjelpe oss gjennom en vanskelig vår og en vanskelig høst.

Hva er det ekstra viktig å tenke på denne julen?

Denne julen er det ekstra viktig å tenke på at mange er alene, og at i høst har mange vært mer ensomme enn de pleier. Derfor er det kjempeviktig at vi tar kontakt med hverandre, selv om vi ikke kan møtes fysisk. Send noen ekstra julekort og tekstmeldinger, så blir vi sammen mindre alene.