Når får jeg se besteforeldrene mine igjen?

Tom Olufsen (18)

Nå nettopp

Regjeringen har glemt oss med foreldre og besteforeldre utenfor Schengen. Disse får fortsatt ikke lov til å komme inn i landet, selv med en ti dagers karantene, skriver Tom Olufsen (18). GoodStudio / Shutterstock / NTB

Tusenvis av norske barn og unge får kanskje ikke møte besteforeldrene på to år.

Pandemien endret alles reisevaner. Med dagens innreiseregler har du lov til å få besøk av kjæresten du har hatt i ni måneder. Foreldre og besteforeldre får du ikke sett.

Innreiserestriksjonene for utlendinger sier at du får lov til å se kjæresten din om dere har vært i et forhold lenger enn ni måneder og har møttes minst én gang fysisk. Men å besøke barn over 21 år og barnebarn i Norge får du ikke lov til om du bor i et tredjeland, altså utenfor Schengen.

Det betyr at tusenvis av norske barn og unge ikke får sett besteforeldrene sine hvis de er bosatt i utlandet.

Glemte Erna oss?

I sommer åpnet verden seg sakte, men sikkert. I juli fikk turister fra EU-land besøke oss. Til glede for mange fikk vi lov til å dra på ferie, selv uten karantenetid.

Etter mange historier og oppslag om kjærester og samboere som ikke fikk sett hverandre, åpnet de også grensene for kjærester og familie utenfor Schengen.

Familie er derimot mer enn bare ektefelle og barn. Regjeringen glemte dem med foreldre og besteforeldre utenfor Schengen. Disse får fortsatt ikke lov til å komme inn i landet, selv med en ti dagers karantene.

Disse glemte Erna Solberg da hun 15. mai fortalte at besteforeldre endelig kunne møte barnebarna sine.

Tom Olufsen (18). Privat

Vil jeg få se bestemor?

Den midlertidige innreiseloven skulle i utgangspunktet gjelde til 1. november 2020. Nå vil regjeringen forlenge den til sommeren 2021. Om regjeringen får det som de vil, betyr det at jeg og mange andre ikke får sett besteforeldrene våre på nesten to år. En skjerm erstatter ikke fysisk kontakt, noe de fleste av oss følte på i mars.

Barnekonvensjonens artikkel 3 sier at «voksne skal gjøre det som er best for barn». Med mindre tungtveiende grunner gjør at den ikke er mulig å følge, går barnekonvensjonen foran alle andre norske lover, unntatt Grunnloven.

Når regjeringen åpner for turister fra EU-land uten karantene, men ikke for familiemedlemmer fra utlandet, er det virkelig en så stor risiko?

Om regjeringen ikke åpner for nær familie, vil flere barn miste en viktig og verdifull del av livet sitt.

Kanskje vil bestemor rekke å besøke oss før jul?

