Hvorfor stiller vi ikke høyere krav til våre politiske ledere?

Bror Nissen (21)

21. sep. 2020 09:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Henrik Asheim jobbet som resepsjonist, lærervikar og butikkmedarbeider. Med den erfaringen ble han sjefen til alle landets studenter og forskere. Bør det være innafor? spør Bror Nissen (21). Stian Lysberg Solum/NTB

Du må utdanne deg til pilot for å kunne fly, men helseminister kan du være uten helseutdanning. Er det greit?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Gang på gang har vi hørt det. Et direktorat mener noe, noen politikerne mener noe annet.

«Men det har jo gått bra», hører jeg deg innvende. «FHI tar jo feil, fagfolk tar feil.» Min mening er kontroversiell nok: Avgjørelser tatt av fagfolk vil oftere være rett valg enn avgjørelser tatt av personer som er i yrkesposisjoner de ikke har bakgrunn eller kompetanse i.

Tidligere SV-politiker Kristin Halvorsen har for eksempel eksamen fra videregående skole i 1979. Fag i kriminologi og sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo på 80-tallet og et par år som sekretær i et advokatfirma. 25 år senere ble hun tildelt det øverste ansvaret for å geleide oss ut av finanskrisen.

Bror Nissen (21). Privat

Bent Høie (H) har to år i hotelladministrasjon. Jobberfaring fra «diverse jobber ved Sola Strand Hotell fra tidlig 90-tall» før han nå er helseminister. Hvordan man hoppet fra A til B i disse tilfellene, er usikkert. Svaret blir vel som vanlig «politisk erfaring.» En pilot kan jo ikke bli pilot uten å ha fløyet, sant?

Utdanningsminister uten utdanning

Som student selv er et mer hjertenært eksempel min egen minister, Henrik Asheim (H). Under seksjonen utdanning, kommer det frem at Asheim har fullført skolen før han i 2012 tok et årsstudium i retorikk, kommunikasjon og ledelse. Av yrkeserfaring har han jobbet som resepsjonist og lærervikar. I tillegg til å ha en deltidsstilling som butikkmedarbeider. Med den erfaringen ble han sjefen til alle landets studenter og forskere.

Jeg vet at det ikke går an å erfare seg politisk til en studenthverdag. Derfor er det snodig hvordan personen som beslutter hva man skal gi av støtte til studenter, ikke har vært der selv. Vedkommende skal fortelle meg at det holder med lån når jeg blir permittert fra deltidsjobben min. Greit.

Det er en viss verdi i systemet, ting har jo gått fint. Det gikk greit med Kristin Halvorsen. Norge overlevde finanskrisen. Det har vel gått bra i Henrik Asheims tilfelle også. Bent Høie er flink, han. Det er vanskelig å sette spørsmålstegn, når vi ennå ikke har noen god grunn til å være negative.

Politisk vinning

Det kan imidlertid være at det ikke funker i fremtiden. Plutselig får man en dag inn en person i et departement som ikke er villig til å lytte til fagpersonene. Som tar valg basert på hva som er rett politisk, hva nå enn det betyr.

Regjeringskollegiet er naturligvis enige i synspunktene, og forslaget går gjennom. Det har skjedd, og det vil skje. Sosionomen skal fortelle personen med doktorgrad i mikrobiologi at avgjørelsen de mener er riktig i løsningen av en pandemi, er feil.

Med et minimum nivå i kompetanse vet man hvert fall hva ting handler om. I alle tilfeller mener jeg det er et bedre alternativ enn å forklare det med at «systemet er trygt», og at demokratiet trenger ukvalifiserte folk i maktposisjoner. De to tingene betyr egentlig ingenting.

Les også Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

Les også Si ;D-dikt: I tilfelle du kommer

Les også På tide med lovfestet rett til lærlingplass

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.