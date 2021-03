Vi må slutte å mobbe dem med slanke kropper!

«Fat shaming» blir møtt med ekstremt mye motstand, mens «skinny shaming» for det meste er greit.

Dette er ikke komplimenter. Det er en form for kroppspress! skriver debattanten. Foto: Aftenposten

Javeriah Khalid (21)

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Mange lager videoer på Tiktok der kvinnelige kropper i «alle» størrelser og fasonger blir representerte. Videoene skal fremme kroppspositivisme. Men om du er tynn, er du ikke representert fordi tynne kropper er «skjønnhetsidealet».

Budskapet til tynne jenter er: «De fleste modeller er tynne, og folk utvikler spiseforstyrrelser for å se ut som deg, så vær glad for at du er undervektig!»

Det er tull.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

«Du trenger en burger»

Om en tynn jente legger ut en dansevideo på Tiktok, er kommentarene som

oftest: «Jeg kan likeså godt sulte meg selv» eller «jeg var ikke sulten allikevel». Dette er ikke komplimenter. Det er en form for kroppspress!

Javeriah Khalid (21). Foto: Mirwais Moquim

Jeg var alltid tynn da jeg var yngre, og fikk alltid spørsmål om jeg var syk. Det er ufint å fortelle tykke jenter at de må gå ned i vekt pga. helseproblemer, men hvorfor er det greit å anklage tynne jenter for å ha spiseforstyrrelser eller å si at de trenger en burger?

Det er rent hykleri! Det er ikke noe forskjell på å be noen om å legge på seg eller å gå ned i vekt. Begge personene kan utvikle forstyrrede spisevaner.

Mobbing

«Din kropp er skjønnhetsidealet» er blitt en unnskyldning for å kunne mobbe tynne jenter og kommentere fritt på kroppene deres. Men vi som er slanke, fortjener ikke ha dårlig samvittighet for noe vi ikke kan kontrollere, bare fordi du er usikker på deg selv.

Å være slank er heller ikke det eneste skjønnhetsidealet lenger. Å ha brede hofter og en smal midje er blitt idealet, uansett om du er tynn eller tykk. Men alle har ikke en timeglassfigur uansett om de er tynne eller tykke.

Selv er jeg engstelig for å spise rundt nye mennesker eller si at jeg er sulten. Man vet aldri hvem som svarer: «Det er fordi du sulter deg selv» eller «jeg kan ikke spise så mye uten å legge på meg».

Noen blir så påvirket av slike kommentarer at det går utover den mentale helsen deres. Noen begynner å overspise for å legge på seg. Du vet aldri om noen er syke, sliter mentalt og eller sliter med å legge på seg.

«Skinnyshaming»

Alle slanke jenter ser ikke ut som modellen Kendall Jenner, på samme måte som alle fyldigere jenter ikke ser ut som modellen Ashley Graham. Det er lov å ha lav selvtillit med en slank kropp, men det er også greit å ha høy selvtillit.

Bare fordi de fleste modeller er tynne, betyr ikke det at alle som er tynne, automatisk er fornøyde med kroppen sin. Og hva så om de er det? Ingen skal skjule det bare for å beskytte din selvfølelse. Ta ansvar for deg selv og dine valg, og slutt å gi oss skylden for dine problemer.

Vi har nådd et punkt der «fat shaming» blir møtt med ekstremt mye motstand, mens «skinny shaming» for det meste er greit. Det er på tide å akseptere at uansett hvordan du ser ut, slank, fyldig, lav, høy, muskuløs, så opplever vi alle å få komplimenter av noen, men å bli angrepet av andre. Vi må stå sammen, vi er ikke fiender!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.