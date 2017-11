I samfunnet i dag er det overdrevent mye fokus på å være best og flinkest, prestere og studere til du ikke har noe sosialt liv lenger.

Det er heller ikke lagt like mye vekt på støtte til organisasjoner som jobber med å skape sosiale plattformer og sosiale miljø for ungdommen, som det er på idrett.

Lukket samfunn

Nå til dags holder de fleste ungdommer på med idrett som fotball, håndball, svømming, turn og lignende.

Selv om det er vel og bra, så er det et faktum at disse idrettene på en eller annen måte promoterer konkurranse og skaper sosiale grupper som ikke åpner seg for andre enn de som holder på med den samme sporten.

Det har jeg sett da jeg selv gikk på ungdomsskolen og videregående.

Ungdom deler seg gjerne opp i grupper der hvor de passer inn, men hvis det skal være så mye fokus på at fotballguttene skal holde sammen og at håndballjentene skal holde sammen, blir samfunnet sakte, men sikkert ganske lukket.

Jeg har prøvd meg på turn, fotball og kampsport selv, men fant aldri noe miljø for meg der. Det var altfor mye fokus på å vinne og være best, men i speideren derimot, fant jeg et perfekt sted for meg.

Turer her og der var supert det, men det som virkelig fikk meg til å bli, var at det sosiale miljøet tillot alle å være seg selv.

Det var ingen konkurranse i å være best, vi lærte å utfylle hverandre og ta mer ansvar og være åpne for andres meninger, personlighet og utseende.

Det var ingen som var «for store» eller «for treige». Du var du, og du ble akseptert for det.

Må være best

Man merker grupperinger og konkurranse også på skolen. Jeg husker fra min tid på ungdomsskolen at de som holdt på med samme sport, ofte hang sammen og tillot veldig få å bli med i gjengen med mindre de også var med i den samme sporten.

Skolen gjør ikke nok for å oppmuntre ungdom til å blande seg på tvers av fritidsinteresser og kretser.

Ikke nok med det, men på skolen var det alltid dette presset på hver elev om å få best mulig karakter og gjøre det så bra som mulig.

Men skolen burde fokusere mer på å samarbeide.

Det er tross alt det man skal gjøre videre i livet også, samarbeide på en arbeidsplass for å få gjort oppgavene sine.

