Etter pasient- og brukerrettighetsloven har foreldre krav på innsyn i barnas journaler frem til de er 18 år. Når barnet har fylt 18 år, «klippes navlestrengen», og foreldrene har ikke lenger krav på informasjon.

Dette regelverket må endres!

Biografien Selvportrett har vært i vinden i det siste. Filmen følger kunstneren Lene Marie Fosse som til slutt døde av anoreksi. I forbindelse med premieren fortalte foreldrene om håpløshet, frustrasjon og lite hjelp.

Da Lene fylte 18 år, hadde de ikke lenger rett til innsyn i behandlingsopplegget hennes. Dette resulterte i at hun unnlot å gå til legen, løy om at hun veide seg og fikk sykdommen til å fremstå mer kontrollert enn den egentlig var. Til slutt var det gått for langt.

Fristende å lure systemet

I likhet med Lene har jeg selv hatt anoreksi. Jeg var jeg midt inne i en behandlingsprosess da jeg fylte 18 år. Den ene uken hadde mamma og pappa full tilgang til informasjon, den neste uken sto jeg på helt egne ben.

Om jeg hadde ønsket å droppe ut av behandling, hadde det vært en enkel prosess. Det var jo ingen som hadde krav på å få vite det. Det er brutalt å tenke på.

I mitt tilfelle gikk det heldigvis bra. Med en god relasjon til foreldrene mine og en enorm viljestyrke kjempet jeg videre. Jeg var åpen og fortalte mamma og pappa det de trengte å vite, selv om det til tider var fristende å lyve og lure systemet.

Man trenger støttespillere

Ved sykdommer som anoreksi handler det ikke om at man ikke ønsker å bli frisk. Det handler om at man har et forvridd tankesett, som gjør alt det kan for å kjempe imot. Den kampen klarer man ikke alene!

Da jeg var syk, raste verden sammen, ikke bare for meg, men også for dem jeg bodde med. Alt handlet plutselig om den dødelige sykdommen og kampen for å overleve. Om jeg ikke hadde fått den hjelpen jeg fikk hjemmefra, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.

Min historie om overgangen fra «barn» til «voksen» midt i en behandlingsprosess, er ikke unik. En kamp mot en psykisk lidelse skal man ikke måtte kjempe alene. Uavhengig av om man er 16, 18 eller 20 år, trenger man støttespillere.

Foreldre må kunne kobles på, slik at man kan få tilstrekkelig hjelp. Det er på tide at lovverket endres slik at foreldre til barn med komplekse sykdommer, får rett til å hjelpe barna sine, også etter de har fylt 18 år. Vi har ingen flere liv å miste!

