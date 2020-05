Nesten alle grunnene til at jeg ikke tok livet av meg selv høsten 2019, er nå avlyst.

Dette virker sikkert teit og egoistisk, men før du avskriver meg som en tullete 18-åring, ber jeg deg om å høre hva jeg har å si.

Store deler av livet mitt har jeg slitt med angst, og jeg sliter også i dag. Dette til tross for at alt rundt meg for første gang er tilsynelatende bra. Gode karakterer, en stabil vennegjeng og en fantastisk familie.

De fleste rundt meg vet ikke om dette, men jeg synes det er viktig å få ut hvor oppegående og «normal» man kan virke mens man har det vanskelig. Jeg vil at dere skal vite hva som kan være viktig for oss.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Se frem til noe

Det å ha noe å se frem til, eller noe du må vente til du har opplevd før du gir deg, kan for noen holde dem oppe lenge nok til at de kan få hjelp. Derfor planla jeg konserter, hytteturer, og ikke minst russetid.

Å få beskjed om at vi ikke skulle tilbake på skolen i all overskuelig fremtid traff meg rett i hjertet, og jeg mistet mye av motivasjonen som hadde drevet meg gjennom de siste ukene.

Men jeg begynner å håpe om at det kommer til å bli bedre, og jeg har mer motivasjon og mer å «gå på» i dag. Jeg håper dere andre som har det vanskelig, har noe å holde fast i i denne tiden.

Her kommer derfor en oppfordring til dere som forsøker å hjelpe oss gjennom de neste månedene:

Fire oppfordringer

Til helsevesenet: Ta kontakt med dem dere vet kan ha behov for hjelp, selv om de kun rakk å ha én time før alt ble avlyst. Ta initiativ til samtalen, men ikke be oss om å «ringe om det er noe», for det siste jeg har lyst til, er å ringe deg.

Til ungdommen: Ring venninnen du ikke har hørt fra på en stund, svar kompisen litt oftere på snap enn vanlig. Tenk at det som tar deg fem sekunder å skrive, kanskje kan være et lite bidrag til å gjøre noens dag bedre.

Til foreldrene: Prøv å finne på morsomme ting å gjøre sammen. Kanskje kan man arrangere en slags «hjemmerussetid» eller dra på kino i stuen. Spør om hvordan vi har det, og sjekk om det faktisk går bra. Hvis du tror noe er galt, så er oddsen ganske stor for at ikke alt er på plass. Og kanskje enda viktigere, ikke dyss ned problemer fordi noen har det verre enn oss.

Og sist, men ikke minst, til deg som har det vanskelig: Det er lett for andre å si at det kommer til å bli bedre, at du kommer til å bli savnet, og jeg vet du har hørt det tusen ganger før. Men alt som holder deg i live, er verdt å si flere millioner ganger.

Ikke gi opp!

Så ikke gi opp før du bruker opp sjampoen og balsamen samtidig. Ikke gi opp før du har fortalt noen din hemmelige cookies-oppskrift. Ikke gi opp før Bergen har et helt år uten regn. Ikke gi opp før du har sett alt som finnes på Netflix, Viaplay OG TV2 Sumo.

I mellomtiden skal jeg fortsette å komme opp med idiotisk banale grunner til å holde deg gående. For det er mitt bidrag, å prøve så godt jeg kan å gjøre det lettere å ha det vondt, så kanskje akkurat du tør å si ifra til en rundt deg.

Fikk du med deg denne?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.