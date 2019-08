Hos en kritisk elevmasse på Morellbakken Skole fikk ministerne og Si ;D prøvekjørt konseptet.

– Hvorfor er det akseptabelt å sette inn en engelsklærer som vikar i mat- og helsefag? Det hadde jo ikke vært greit om det var motsatt.

Sanner står sammen med Nybø i et trangt klasserom, forrest der hvor lærerne vanligvis står. Eller vikarene. Kunnskapsministeren nikker gjenkjennende til spørsmålet.

– Utgangspunktet er at alle lærere skal være kvalifiserte, men det kan være vanskelig å få til alle steder og bestandig. Vi utdanner nå flere lærere og gir mange ekstra videreutdanning i kjernefagene norsk, engelsk og matte, sier Sanner.

– Dette jobber Sanner og jeg sammen for å få til, skyter Nybø inn.

Høyere utdanningsministeren vil gjøre lærerutdanningen mer attraktiv og krysser fingrene for at flere vil bli lærere.

Under 21 år? Les mer om hvordan du sender inn ditt spørsmål nederst i saken

Alle tema velkomne

Aftenpostens nye spørrespalte har fått navnet «spør skolemakten» og har premiere onsdag 21. august. Hver onsdag frem til jul skal ministerne svare på de unges spørsmål.

– Vi skal svare selv, og ingen tema er uvelkomne, understreker Nybø.

– Vi vil gjerne bli presset til å gjøre ting bedre som politikere og til å se hvordan utdanningsinstitusjonene kan bli bedre. Kom gjerne med forslag!

Skole og klima er temaene Aftenpostens Si ;D-redaksjon får inn flest leserinnlegg om, og målet med spalten er å gjøre veien mellom elever og politikere kortere.

– Dette er en ypperlig anledning for oss å kommunisere direkte med elevene og studentene, sier Sanner.

Forståelig språk

Mange elever og studenter etterlyser bedre helsetilbud på skolene, spesielt for psykisk helse. På Morellbekken skole spør Nora Ingeborg Geiran Dingstad hva ministerne har tenkt å gjøre med at helsesykepleier kun er innom et par-tre dager i uken og gjerne sitter i møter de få timene.

Jan Tomas Espedal

Sanner svarer at helsesykepleiere på skolen er et viktig tiltak og at elever og studenter trenger noen å snakke med. Dette holder ikke for Dingstad:

– Men hva konkret gjør dere?

– Vi bevilger mer penger, sier kunnskapsministeren. Nybø supplerer med at vi må få flere til å velge helsesykepleierutdanningen - særlig menn. Da trengs også flere studieplasser og flere praksisplasser.

Etter flere kritiske spørsmål om karakterer i barneskolen, manglende praktisk vektlegging i praktiske fag, mindcraft som læremiddel og hvordan livsmestring egentlig skal kunne læres bort, er spørretimen over.

Ministerne håper på mange spørsmål på mail til Si ;D fremover, og de er opptatt av å skrive så folk forstår.

– Om svaret ikke er til å forstå, så er det lett å føle seg dum. Men da er det den som har svart som er dum, ikke den som har lest, sier kunnskapsminister Sanner.

Slik sender du inn spørsmål

– Send en e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!

Interessert i skole? Les disse sakene: