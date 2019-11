«#NoNutNovember» er en utfordring hvor målet er at man ikke skal oppnå orgasme verken gjennom sex eller onanering i hele november. Det startet på sosiale medier i 2017 og er nå blitt en årlig tradisjon («Nut» kommer fra det engelske uttrykket «to bust a nut», som betyr å oppnå orgasme. red.anm.)

Mange tar utfordringen kun for gøy, mens andre gjør det for å utfordre seg selv. Jeg vet ikke hvor mange som har tatt utfordringen, men det er i alle fall mange nok til at jeg, som elev på videregående, fikk vite om det via nesten alle sosiale medier og fra noen klassekamerater.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

For mange er #NoNutNovember bare noe rart på internett, men for mange ungdommer er det den eneste måten de lærer at porno faktisk har en mørkere side på. For klarer man virkelig ikke å la være å onanere i 31 dager?

Jeg ble nysgjerrig og gravde litt videre på nettet. Porno kunne tydeligvis være en avhengighet. En veldig skummel avhengighet. På flere nettsider leste jeg både anonyme og navngitte historier om personer som hadde slitt med pornografiavhengighet i ungdomsårene og i voksenlivet. Det var en tankevekker.

«Hva var det jeg akkurat så?»

For mange har onanering og porno kanskje gått fra å være noe spennende til noe man gjør når man føler seg ensom. Jeg tror det er mange som har stilt seg spørsmålet «hva f... var det jeg akkurat så på nå?» etter å ha sett pornografi.

I avisen Frøya forteller sexolog Beate Alstad at 90 prosent av norske barn fra åtte til 17 år har sett porno, og at barn mellom 12 og 17 år er den største gruppen som ser nettporno i Norge. Hvor mange andre ungdommer sliter med pornografiavhengighet uten å vite det? Og hvorfor var det kun gjennom en internettutfordring at jeg lærte om de negative sidene ved porno?

Vi må lære om porno

For mange barn og unge er porno ofte den første og eneste guiden til sex. Seksualundervisningen på ungdomsskolen forklarer hvordan prevensjon og reproduksjon skjer, men porno fortsetter å være selve bildet vi har på sex.

Jeg vil ikke ha et forbud mot porno, og jeg sier ikke at onanering er dårlig. Det jeg ønsker derimot, er at vi som ungdom skal lære om hvorfor onanering og porno kan være viktig, men også om hvordan de to kan misbrukes. Seksualundervisningen må opplyse oss om at det som vises i porno, ikke er det samme som vanlig sex, og at ikke alle kropper ser slik ut. Skolen må også forklare oss hvorfor og hvordan porno kan bli en avhengighet, slik at vi kan forstå tegnene når porno ikke lenger er noe positivt.

#NoNutNovember er bare for gøy eller for å utfordre seg selv, og det skal ikke være noe seriøst. Men hvis vi som samfunn ikke tar noen grep snart, tja, da får #NoNutNovember fortsette å være den eneste måten vi lærer om den mørkere siden av pornobruk på.

Forfatteren er deltager av utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk, er forfatterens egne.

