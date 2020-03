Andel barn og unge som rapporterer om psykiske helseplager, har økt gradvis de siste årene. Samtidig jobber samfunnet for flere lavterskeltilbud, tiltak i skolen og økt skolehelsetjeneste. Men likevel fortsetter de psykiske helseplagene å øke.

Det virker som vi prøver å løse samfunnets helseutfordringer på samfunnsnivå, når vi kanskje heller bør løse dem på individnivå.

Lang ventetid

I dag kan det i gjennomsnitt ta 61 døgn for unge å få psykiatrisk hjelp. I desember 2019 var gjennomsnittlig ventetid ved de to polikliniske seksjonene ved Oslo universitetssykehus på 53 dager.

Helseminister Bent Høie har sagt at ventetiden er et problem og stilt krav om at den skal gå ned.

Men mens vi venter på dette, er det ting vi som individer kan gjøre for å hjelpe. Lang ventetid for psykiatrisk hjelp er en langvarig påkjenning for mange. Selv har jeg også følt på dette.

Vi føler oss ofte alene i denne verden, og vi føler at vi ikke har noen å snakke med. Vi føler at vi ikke kan snakke om følelsene våre med andre fordi vi tenker de er for ubetydelige.

Vi kan snakke med noen

Å snakke om følelser trenger ikke å være noe stort. Men desto mer vi snakker om følelser, desto lettere blir det.

Det viktigste er at man har noen å snakke med, og det er ikke alle som føler at de har det. Vi er flere som går rundt med de samme tankene og bekymringene. Spesielt nå under koronakrisen er det viktig at vi viser omsorg og tar kontakt med hverandre.

Det er en rolle som vi alle kan utføre, selv om vi ikke har profesjonsstudiet i psykologi. Vi kan alle gi sosial støtte og sammen bidra til å styrke god psykisk helse blant barn og unge.

