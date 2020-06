I det siste har verden vært vitne til opptøyene i USA etter drapet på George Floyd. Protester med tåregass og gummikuler har haglet i en uke nå. I kampen mot politivold og rasisme har sosiale medier vært sentralt.

Feeden eksploderte

De som protesterer, deler sterke videoer og bilder. Flere innsamlingsaksjoner for de arresterte er blitt delt. Aviser skriver sak etter sak. Selv om pressen har vært engasjert, kan jeg ikke si det samme om det norske folket. Min oppfatning er at det har vært stille på sosiale medier, sett bort fra noen få innlegg.

Det var helt til tirsdag.

På tirsdag var strømmen min full av det ene svarte bildet etter det andre med emneknaggen «blackouttuesday». Det er fint at folk bryr seg, men dette kan umulig være den mest produktive måten å vise sin støtte på.

Ironisk og trist

Alle disse svarte bildene ødelegger aktivt for viktig informasjon som protestantene bruker for å dele innsamlinger, bilder og videoer live fra protestene i USA. Det er veldig ironisk og trist at blackouten hadde som funksjon å forsterke minoritetsstemmer, men heller har det hatt helt motsatt effekt. Man har tiet dem.

Privat

Tidligere i uken var «blacklivesmatter» emneknaggen full av nyttige ressurser. Nå er den tom for informasjon fordi folk ville leke aktivist.

Du hjelper ingen

Innlegget ditt er ubrukelig. Hvem hjelper det egentlig at du legger ut et svart bilde på Instagram?

Det hjelper ikke protestantene i USA. Det hjelper ikke mot rasismen i Norge. Å bla passivt gjennom Instagram og like svarte bilder utgjør ingen forskjell.

Da sitter vi igjen med bare et svar etter min mening. Det hjelper kun deg og din egen selvfølelse å legge ut et svart bilde. Alle på Instagram klapper hverandre på skulderen for at de bryr seg, men i realiteten hjelper de ingen.

Falskt og kvalmt

Jeg kan ikke telle hvor mange svarte bilder som er lagt ut av folk jeg vet bruker n-ordet. Enten de har sunget med i en sang eller bruker det i dagligtalen. Man kan ikke bry seg bare fordi det er en trend, for så å snu seg å være rasistisk. Det å legge ut et bilde er ikke nok solidaritet.

Det blir så utrolig falskt og kvalmt.

Jeg skjønner at det er vanskelig å vite hva man kan gjøre for å hjelpe. Mange føler seg sikkert maktesløse. Det er vi ikke. Du kan donere penger eller skrive under på kampanjer. Hvis du er kjendis og har lagt ut et svart bilde, er du nesten pålagt å donere penger i mine øyne.

Hvis du ikke har gjort noe av dette, anbefaler jeg deg å slette det svarte bildet du la ut. Jeg håper du revurderer verdiene dine. Black Lives Matter er en bevegelse for endring, ikke en Instagram-estetikk du kan bruke når du føler for det.

