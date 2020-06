I det siste er det blitt hevdet at de som aldri har vært utsatt for rasisme, aldri helt kan vite hvordan det føles. Det er riktig, men alle kan bidra i kampen mot rasisme og diskriminering.

Jeg er funksjonshemmet. Du ser det på måten jeg går på, du ser min dysfunksjonelle arm, du ser at øynene mine ikke samarbeider. Foreldre later som om de ikke kaster blikk, men jeg ser det, og som konsekvens ser barna i samme retning.

Lærer å diskriminere

Som funksjonshemmet har jeg aldri blitt utsatt for rasisme, men diskriminering. Ofte i form av blikk eller små nedsettende kommentarer som mennesker kanskje til og med ikke tenker over at kan oppfattes som nedsettende.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Fra mine nærmeste har jeg til og med hørt ting som: «Lær deg å få kontroll over øynene dine, da vil du lettere oppnå kontakt med folk. Kanskje er et fokusert blikk forskjellen på om du får jobben eller ikke.»

Jeg klandrer ikke andre for å si slike ting, for vi lærer fra barnsben av hva som regnes som normalt og unormalt.

Oppfattes forskjellig

Ikke én funksjonshemning er lik, for vi er alle unike. Ikke ett ansikt er likt, for vi har alle ulikt utseende. Ikke alle holdninger er like, for vi har alle forskjellige forestillinger og oppfatninger.

Likevel er det lett å glemme at kommentarer kan oppfattes forskjellig for forskjellige mennesker. Min funksjonshemning er blitt en stor del av min identitet. Jeg viser den frem heller enn å gjemme den bort. Men det har tatt år å komme hit.

Privat

Jeg går i shorts, selv om benet mitt er fullt av arr. Jeg ser medmennesker rett inn i øynene, selv om jeg bare fokuserer med ett av dem. Jeg gjør det meste med en hånd, der andre ville brukt to.

Jeg hadde aldri hatt de erfaringene jeg har i dag om det ikke hadde vært for at jeg har cerebral parese. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde hatt så genuine mennesker i livet mitt som jeg har i dag, om det ikke hadde vært for funksjonshemningen min.

Ei identiteten din

Noe av det første jeg gjør når jeg møter nye mennesker, er å forklare så de ikke blir gående og lure på noe. Det er det siste jeg vil. Åpenhet er mitt skjold for å unngå unødvendige eller feilaktige oppfatninger hos andre.

Jeg benytter muligheten nå når debatten om annerledeshet er oppe. En debatt som ikke burde vært nødvendig fordi vi er alle like og ulike på samme tid. Vi er mennesker, alle med forskjellige utgangspunkt.

Uansett om du blir utsatt for rasisme eller diskriminering i en eller annen form: Ei annerledesheten din! Vær stolt av deg selv. Jeg er det.

