Mange studenter er i dag helt avhengige av en deltidsjobb ved siden av studier for å få økonomien til å gå opp. Det at det finnes færre jobber enn studenter, gjør at mange av oss går med på dårlige arbeidsforhold eller mangelfulle kontrakter og tolererer arbeidsplasser som bryter arbeidsmiljøloven.

Noen er usikre på rettighetene sine, og noen er så desperate at de tar det de kan få. Andre tenker: «Ja, ja, jeg skal jo ikke jobbe her for alltid.» Er det egentlig greit?

Flest studenter i jobb

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har over 60 prosent av norske studenter en eller annen form for lønnet inntekt i løpet av studieåret. Over 40 prosent jobber gjennom hele studieperioden. Det gjør norske studenter til de i Norden som jobber mest ved siden av studier.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Arbeidstilsynets hjemmeside sier at alle arbeidsavtaler skal inneholde blant annet lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Sagt på en annen måte skal arbeidsavtaler ha fastsatt en stillingsandel eller stillingsprosent.

Selv med dette kravet opplever jeg at flere på min alder hverken har et ukentlig timeantall eller prosent i sin avtale. Det skaper igjen usikkerhet, blant annet ved sykmelding og opphøring av arbeid, som for eksempel grunnet covid-19. Hvordan kan du dokumentere tap av inntekt når du ikke engang har krav om gitt arbeid i arbeidskontrakten?

Oppstår en slik situasjon, forsvinner med andre ord alle former for inntekt, i tillegg til muligheten for å søke om ekstra støtte. Det blir dessuten umulig for deg selv å sette opp budsjett eller planlegge langt frem i tid. Kommer du til å jobbe hver dag i neste måned? Kanskje bestemmer sjefen seg for at et familiemedlem trenger en jobb og gir bort dine timer?

Ledere som utnytter

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstager krav om publisering av arbeidsplan senest 14 dager før arbeidet starter, med mindre annet er avtalt. Dette er for å sikre muligheten til å planlegge hverdagen og fritiden. Selv om det står klart i arbeidsmiljøloven, har jeg hørt om mange studenter som får melding på fredagskvelden om at de må jobbe på morgenen etter, uten mulighet for diskusjon.

Nå tenker kanskje du at det bare er å kreve en stillingsprosent og en ordentlig vaktliste? Det kan være løsningen for enkelte, men ikke alle.

Problemet er at ikke alle ledere nødvendigvis er av den beste sorten, samtidig som desperate studenter på utkikk etter jobb er i hopetall. Det medfører at mange studenter risikerer å miste jobben eller gå ned i antall timer dersom de ikke finner seg i å ta den vakten dagen etter. Eller å jobbe uten en ordentlig kontrakt. Risikoen er såpass stor dersom de sier imot, så de har ikke annet valg enn å godta forholdene de jobber under.

Tiden i jobb skal være best mulig for hver og en av oss. Arbeidsmiljøloven er utarbeidet slik at alle skal ha like og gode rettigheter når de er i arbeid. Studenter, som alle andre, fortjener arbeidsforhold som følger norsk lov.

