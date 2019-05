Årets Premier League sesong er snart over. Kanskje er det like greit.

Selv om det er spennende å se tittelkampen mellom Manchesteser City og Liverpool, har noen medier gått fullstendig av skaftet fordi en viss nordmann leder Manchester United.

Enkelte mediehus som TV 2, VG og til dels NRK, har skapt et feilaktig bilde av hva som skjer i sportsverden denne våren.

Clickbait er et kjent fenomen, men noen medier har tatt det til nye høyder. Det er klart at det er stort at en nordmann leder en av verdens største klubber. Men å skrive opp og ned om hvem som leide huset hans før, og at man for ørtende gang spekulerer i om Solskjær lar Pogba gå etter sesongen, er flaut.

Det blir en parodi og er irrelevant i en verden hvor det er mange andre saker som fortjener spalteplass.

Det er en feilprioritering når journalistene kaster seg over kristiansunderen, og glemmer hvor mange andre idrettsutøvere som hadde fortjent et oppslag.

Jeg oppfordrer TV 2 og VG til å vente eller tenke seg nøye om før de lar enda en Solskjær-sak gå i trykken. Men de er vel så opptatt av å dunke ut en ny sak om Solskjær at de ikke får med seg denne beskjeden.

