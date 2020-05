Gratulerer med dagen, alle sammen!

Først og fremst ønsker jeg å benytte meg av anledningen til å gi en stor applaus til det norske folket, som alle bidrar etter beste evne for å ta vare på landets sårbare.

Mitt navn er Isak Haukland Tornes. Jeg er 18 år gammel og elev ved Vågen Videregående skole på medier og kommunikasjon vg3. Jeg har Cerebral Parese, og jeg benytter meg av en manuell rullestol som fremkomstmiddel.

Det siste året har jeg hatt gleden av å få besøke 3. og 4. klasse her i min hjemby Sandnes. La Barna Spørre er en frivillig organisasjon som organiserer besøk hos barneskoler for å snakke om det å være funksjonshemmet, og viktigst av alt, ta imot spørsmål fra barna.

Jeg har latt meg selv fascinere og bli imponert av spørsmålene barna har stilt meg. Aldri hadde jeg sett for meg at hvilken tannbørste jeg bruker, kan være av interesse for noen. Imidlertid er dette spørsmål barn lurer på. Hvordan det egentlig er å sitte i rullestol, om jeg har opplevd å bli mobbet, og om jeg har mobbet andre.

Statsminister Erna Solberg formulerte noen velvalgte ord om norske verdier i sin tale ved Festplassen i Bergen 17. mai 2017: «Frihet. Demokrati. Tillit.» Solberg understreket at «åpenhet og tillit går hånd i hånd».

Jeg anser det særlig viktig at vi møter barn med åpenhet, og at vi lar dem stille de spørsmålene de lurer på.

17. mai er barnas dag. I den anledning ønsker jeg å si til alle landets barn: Fortsett å stille spørsmål om det dere lurer på! Det er en sann glede å få ta imot spørsmål fra dere.

