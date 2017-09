Jeg har flere ganger tatt meg selv i å tenke at flere bør skrive om kulturen for fremmedhat og diskriminering som finnes blant enkelte politikere.

Det er flere politikere som kommer med denne typen ytringer.

Bare få dager etter stortingsvalget delte stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Tor Andre Johnsen en artikkel fra nettstedet 24avisen.com på sin private Facebook-profil.

Artikkelen handler om en 17 år gammel lokalleder fra AUF med minoritetsbakgrunn som ble intervjuet av NRK på valgnatten, og som ifølge nettstedet hadde fått mange nordmenn til å sette kaffen i halsen.

Johnsen reagerte på artikkelen ved å skrive «Hææ? Seriøst? Er det 1. april eller er det slike folk Ap satser på fremover?». Både Erna Solberg og Siv Jensen tok avstand fra ytringen, og Johnsen har nå slettet innlegget og beklaget det.

Større konsekvenser

Men hvorfor får det ikke større konsekvenser for politikere når de deler og skriver slike ytringer på sosiale medier og gir grobunn for fremmedhat og hets? Hvordan skal vi få ungdommer til å engasjere seg i politikken da? Det synes jeg er bekymringsverdig.

Det er likevel ikke første gang dette skjer, og jeg kan tenke meg det ikke er den siste.

Under valgkampen postet for eksempel Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde et bilde på Facebook av det som ifølge VG viste en voksenopplæringsklasse som var ute på valgbodene for å lære om valget.

Bildet viste flere kvinner som bar hijab, og bildeteksten lød: «Arbeiderpartiets valgbod på Oslos paradegate».

Tybring-Gjedde endte også opp med å slette innlegget, men før den tid fikk det hundrevis av kommentarer og delinger. Det er ikke første gang han har lagt ut bilder på sin private profil som har skapt reaksjoner.

Må ordne opp

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er nok et godt eksempel på en politiker som bruker en retorikk som etter min mening ikke passer for en minister.

Jeg er selv oppvokst i Norge, men jeg kan ikke tro det kan være behagelig eller lett å flykte til et nytt land og få en statsråd som har så sterke meninger om deg.

Jeg vil understreke at jeg ikke mener at Fremskrittspartiet driver en politikk som er bygget på fremmedhat, men jeg håper at statsminister Erna Solberg (H) eller Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen snart setter foten ned for slike handlinger en gang for alle.

Slik kan vi fokusere på å bygge et samfunn med hjerterom og sette pris på fellesskapet som jeg mener er det fineste med Norge

Jeg vil avslutte med å sitere nylig avdøde Per Fugelli: «Mennesket er menneskets helsekilde. Ikke vær et ettall på jorda, bry deg om flokken din».

